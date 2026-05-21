Κρήτη - Μακάβριο εύρημα: Εντοπίστηκε σκελετός – Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών και δικαστικών αρχών στα Χανιά, μετά τον εντοπισμό ενός ανθρώπινου σκελετού σε προχωρημένη σήψη, το μεσημέρι της Πέμπτης, σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή στον Τζιτζιφέ Αποκορώνου.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Στο σημείο έστησαν μεγάλη επιχείρηση δυνάμεις της Αστυνομίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βρυσών για την ανάσυρση της σορού, καθώς και ιατροδικαστής. Λόγω της κατάστασης του σκελετού, η οπτική ταυτοποίηση στάθηκε αδύνατη, με αποτέλεσμα το DNA να αποτελεί το «κλειδί» για τη λύση του μυστηρίου.

Στο «μικροσκόπιο» η εξαφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου

Οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 33χρονο ειδικευόμενο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο. Τα ίχνη του νεαρού γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου είχαν χαθεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες στις 7 Δεκεμβρίου 2025.

Η περιοχή του Αποκόρωνα είχε βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς μαρτυρίες πολιτών είχαν τοποθετήσει τον 33χρονο να κινείται πεζός σε κοντινούς οικισμούς, όπως τα Πεμόνια. Παρά τις πολυήμερες αναζητήσεις των αρχών και εθελοντικών ομάδων κατά το παρελθόν, κανένα ίχνος του δεν είχε εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Φως από την ιατροδικαστική εξέταση

Η σορός μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Οι απαντήσεις από τα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. αναμένονται τα επόμενα εικοσιτετράωρα, καθώς η λήψη γενετικού υλικού (DNA) θα δείξει με απόλυτη βεβαιότητα αν κλείνει με τον πιο τραγικό τρόπο η υπόθεση εξαφάνισης που συγκλόνισε την Κρήτη. Παράλληλα, η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποκλείσει ή να επιβεβαιώσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

"ΟΧΙ" της Περιφέρειας Κρήτης στη δομή μεταναστών στις Μαλάδες - Ενοικιάζεται πλοίο για την μεταφορά