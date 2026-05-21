Κρήτη: Η "ακτινογραφία" της επιχείρησης - μαμούθ – Από τα ναρκωτικά στα Ζωνιανά ως τις απάτες με τις επιδοτήσεις

Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες δραστηριότητες στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές οι έρευνες, τις οποίες επόπτευε η Δίωξη Ναρκωτικών της συγκεκριμένης υπηρεσίας, εστιάστηκε σε τρεις οικογένειες κατά κύριο λόγο, στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν συλληφθεί 16 άτομα μέχρι στιγμής ενώ στην ογκωδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα.

Έχουν γίνει πάνω από 20 κατ' οίκον έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί, κατά τις ίδιες πληροφορίες, περισσότερα από πέντε κιλά ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνη, περίπου 34.000 ευρώ, εννέα όπλα φυσίγγια και άλλα πειστήρια.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της έρευνας και από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα η εμπλοκή κτηνοτρόφου, ο οποίος φέρεται ότι αναζητούσε ζώα από άλλους, για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμος σε επικείμενο έλεγχο.

Η δράση της οργάνωσης εκτείνεται, σύμφωνα με την αστυνομία, σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, του Μυλοποτάμου και του Λασιθίου, με το δίκτυο να εμφανίζει έντονη κινητικότητα και ευρύ φάσμα επαφών. Κεντρικά πρόσωπα φέρονται μέλη δύο βασικών οικογενειών που είχαν τον αρχηγικό ρόλο, ενώ τρίτη ομάδα λειτουργούσε υποστηρικτικά ως ενδιάμεσος κρίκος στη διακίνηση ναρκωτικών.

76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι, που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη «οικογενειακή μαφία», συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές Αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΑΔΕ.





Οι αρχές κάνουν λόγο για δεκάδες αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, με σημεία συνάντησης και διακίνησης να εντοπίζονται σε αστικά και τουριστικά κέντρα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν όπλα, φυσίγγια.



Αγοραπωλησίες κοκαΐνης και απάτη με επιδοτήσεις – Δύο οικογένειες σε αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα



Σε δύο οικογένειες με έδρα τα Ζωνιανά αποδίδεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο αρχηγικός ρόλος σε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης που εξαρθρώνεται από την ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, με τις αρχές να κάνουν λόγο για δεκάδες αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε περιοχές του Ηρακλείου και του Δήμου Μαλεβιζίου.





Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι δύο οικογένειες φέρονται να είχαν τον κεντρικό επιχειρησιακό έλεγχο, ενώ τρίτη οικογένεια, με δράση στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, λειτουργούσε υποστηρικτικά ως διακινητές. Κομβικό ρόλο στη διασύνδεση των ομάδων φέρεται να είχε ένας 21χρονος, ο οποίος λειτουργούσε ως κρίκος επικοινωνίας μεταξύ των εγκληματικών δικτύων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον ρόλο των συζύγων των βασικών μελών, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, συμμετείχαν ενεργά στη λειτουργία του κυκλώματος, αποτελώντας μέρος του βασικού πυρήνα της οργάνωσης.

Οι αγοραπωλησίες κοκαΐνης φέρονται να πραγματοποιούνταν σε καίρια σημεία του Ηρακλείου, καθώς και σε περιοχές όπως το Γάζι, η Αγία Πελαγία και η Αχλάδα, με την αστυνομία να καταγράφει εκτεταμένη δραστηριότητα και συστηματική διακίνηση.

