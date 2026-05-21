Θλίψη στην Κρήτη: Έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος μαντιναδολόγος Νικόλας Καράτζης

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, ένας, ( ίσως ο τελευταίος), από τους μεγάλους μερακλήδες, γλεντζέδες, μαντιναδολόγους, της Κρητικής παράδοσης. Ο Νικόλας Καράτζης του Εμμ., από το Χαράκι Μονοφατσίου, σε ηλικία 90 χρόνων, που ζούσε στην Αθήνα.

Την είδηση γνωστοποίηση μέσα από το facebook ο γνωστός ποιητής Γιώργος Καρατζης.

Βοήθησε σημαντικά στα πρώτα του βήματα, τον χαρισματικό λυράρη τραγουδιστή, το μεγάλο Νίκο Ξυλούρη, όχι μόνο με τις υπέροχες μαντινάδες του στους πρώτους του Κρητικούς δίσκους, αλλά και με τις συμβουλές και την καθοδήγηση σε όλη του την επαγγελματική πορεία.

Ο Καρατζονικόλας ήταν πρώτος εξάδελφος του Δερβίση, του πατέρα του Ψαρονίκου, και αυτό ήταν ένα πρόσθετο στοιχείο για την αμέριστη συμπαράσταση και φροντίδα προς τον ανηψιό του.

Ο Νικόλας θεωρείται αδιαμφισβήτητα ένας από τους μεγάλους μαντιναδολόγους της Κρήτης, κι ένας εξαίρετος τραγουδιστής και μαντολινάρης- γράφει ο Γιώργης Καράτζης - και καταλήγει:

Η Κρήτη από σήμερα γίνεται φτωχότερη, γιατί ένας ακόμη άνθρωπος με αισθήματα, με χάρες και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, φεύγει σιωπηλά, αθόρυβα κι αμετάκλητα.

