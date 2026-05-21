ΠΕΜ.21 Μαΐ 2026 19:27
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Άγιοι Ανάργυροι: Σε αναστολή και ΕΔΕ ο αναισθησιολόγος που ζήτησε "φακελάκι"
γιατρός
clock 17:12 | 21/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε 15νθήμερη αργία τέθηκε ο αναισθησιολόγος του ογκολογικού νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων, μετά από καταγγελία για φακελάκι από συγγενή ασθενούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μόνιμο αναισθησιολόγο του νοσοκομείου, ο οποίος φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές με καταγγελίες που σχετίζονταν με δωροληψία.

Μετά την καταγγελία, η διοίκηση του νοσοκομείου έθεσε τον γιατρό σε 15νθήμερη αργία. Παράλληλα, αποφασίστηκε η παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με το ερώτημα της οριστικής αργίας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Την ίδια ώρα, διατάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η καταγγελία έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες, από κάτοικο Μενιδίου, η μητέρα του οποίου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με ορθοπεδικό πρόβλημα και αναμένει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Νωρίτερα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η κίνηση του αναισθησιολόγου να ζητήσει χρήματα από την ασθενή έχει καταγραφεί σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

Στο βίντεο φαίνεται ο γιατρός να λέει «να δώσουμε 100 ευρώ», περιγράφοντας και... οδηγίες για να δοθεί το φακελάκι.

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε από τη διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες «ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ».

«Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

18χρονος μαθητής ειδικού σχολείου από την Ηλεία νοσεί με μηνιγγίτιδα -«Το παιδί είναι στη ΜΕΘ»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιατρός Φακελακι Αργια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis