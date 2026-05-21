Άγιοι Ανάργυροι: Σε αναστολή και ΕΔΕ ο αναισθησιολόγος που ζήτησε "φακελάκι"

Σε 15νθήμερη αργία τέθηκε ο αναισθησιολόγος του ογκολογικού νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων, μετά από καταγγελία για φακελάκι από συγγενή ασθενούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μόνιμο αναισθησιολόγο του νοσοκομείου, ο οποίος φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές με καταγγελίες που σχετίζονταν με δωροληψία.

Μετά την καταγγελία, η διοίκηση του νοσοκομείου έθεσε τον γιατρό σε 15νθήμερη αργία. Παράλληλα, αποφασίστηκε η παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με το ερώτημα της οριστικής αργίας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Την ίδια ώρα, διατάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η καταγγελία έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες, από κάτοικο Μενιδίου, η μητέρα του οποίου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με ορθοπεδικό πρόβλημα και αναμένει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Νωρίτερα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η κίνηση του αναισθησιολόγου να ζητήσει χρήματα από την ασθενή έχει καταγραφεί σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

Στο βίντεο φαίνεται ο γιατρός να λέει «να δώσουμε 100 ευρώ», περιγράφοντας και... οδηγίες για να δοθεί το φακελάκι.

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε από τη διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες «ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ».

«Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα,… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 21, 2026

