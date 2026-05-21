Άγρια κόντρα Ζωής-Καιρίδη: «Αρνείστε τη γενοκτονία των Ποντίων» -«Αυτά τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος»

Μια 3λεπτη παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσε μια μεγάλης έντασης σύγκρουση ανάμεσα στην ίδια και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη κατά τη συζήτηση των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι αισθάνεται οίκτο για τους βουλευτές της ΝΔ: «Είμαστε εξοργισμένοι με το πώς μεταχειρίζεστε τους θεσμούς, αλλά σας λυπάμαι. Τρεις άνθρωποι μείνατε να υπερασπίζεστε την κυβέρνηση», είπε.

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στον Δημήτρη Καιρίδη σχολίασε ότι είναι το πρόσωπο που φεύγει άρον άρον από τη Βουλή κάθε φορά που συζητείται εθνικό θέμα επειδή, όπως είπε, «αρνείται τη γενοκτονία των Ποντίων» και είναι «υμνητής της διχοτόμησης της Κύπρου».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Καιρίδη που έλαβε τον λόγο και απείλησε ακόμη και για φυλάκιση. «Όλα αυτά τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος και κατέληξε στη φυλακή, προσέξτε και εσείς τη φυλακή. Είστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής, να σας χαίρονται για αυτά τα ανερμάτιστα και χρυσαυγίτικα που είπατε», είπε συγκεκριμένα ο κ. Καιρίδης.

Τον λόγο έλαβε εκ νέου η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επανήλθε, σχολιάζοντας ότι στη ΝΔ «έχετε τα ορφανά της Χρυσής Αυγής στην κυβέρνηση, δείχνετε απόλυτη έλλειψη ορίων. Έχετε τον Βορίδη με τα τσεκούρια, τον Πλεύρη που καλεί για νεκρούς στα σύνορα, παριστάνετε ότι είστε κατά της ΧΑ και υιοθετήσατε τον εκπρόσωπο του Κασιδιάρη, τον Φλώρο. Έχετε εκπρόσωπο τον Μαρκόπουλο που αποκάλεσε πρόσωπο της χρονιάς τον Μιχαλολιάκο».

Απαντώντας ο Δημήτρης Καιρίδης σχολίασε ότι «δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ύβρι εναντίον μου ως αρνητή της γενοκτονίας των Ποντίων», ξεκαθαρίζοντας ότι τον θίγει καθώς είναι ο και ίδιος απόγονος Ποντίων. «Τα είπε χθες ο κ. Χύτας και τα έλεγε ο Νίκος Μιχαλολιάκος και κατέληξε στη φυλακή», επανέλαβε ο κ. Καιρίδης, και κατέληξε:

«Την ύβρι τη θεωρώ βαρύτατη, με θίγει και θέλησα να την προστατέψω. Προσέξτε τα φασιστικά γιατί το να λέτε ότι δεν είστε, δε σημαίνει ότι δεν είστε. Αυτά τα είπατε μόνο εσείς, η ελληνική λύση και ο Μιχαλολιάκος, άρα ταυτίζεστε με τον χρυσαυγιτισμό»

