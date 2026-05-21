Βουλή: Ποιοι ήταν οι άνδρες με τις κελεμπίες

Στα έδρανα της Βουλής, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για την προκαταρτική κατά Λιβάνιου-Αραμπατζή, βρέθηκε επίσημη αντιπροσωπεία του Κατάρ.

Οι Καταριανοί πραγματοποιούσαν επίσκεψη στη Βουλή και κατά τη διάρκεια αυτής είχαν την ευκαιρία να βρεθούν εντός της Ολομέλειας. Μάλιστα, κάθισαν στα έδρανα που βρίσκονται εξ αριστερών του προεδρείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τους υποδέχθηκε ο Γιάννης Πλακιωτάκης, Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής.

