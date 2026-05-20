Παπακωνσταντίνου: «Ήμουν κομπλεξικό & εσωστρεφές παιδί. Ακόμα είμαι»
Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου
clock 22:00 | 20/05/2026
newsroom ekriti.gr

Μια απολαυστική συνέντευξη παραχώρησε στο Happy Day η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και η ηθοποιός δεν έχει καμία σχέση με την ηρωίδα που υποδύεται.

 «Η Αλεξάνδρα είναι μια αγαπητή αντιπαθητική. Δεν έχω κοινά στοιχεία με τον ρόλο», είπε στο Happy Day.

«Βλέπω τον εαυτό μου όταν πιέζομαι, λέω να ανοίξω μια πόρτα να φύγω, που πρώτον δε γίνεται και δεύτερον δεν πρέπει. Η καλύτερη φράση μου είναι από την ελληνική ταινία «Τον Ηλία του 16ου», που λέει ο Χατζηχρήστος στον Βέγγο: ""Τρέχα να αρχίσω να τρέχω κι εγώ". Και το έχω κάνει. Έδινα κανονικές εξετάσεις να προσληφθώ στο Εθνικό. Μου είπαν να υποδυθώ ότι με κυνηγούν οι Ερινύες και να τρέχω δεξιά και αριστερά. Και την ώρα που το κάνω, νιώθω γελοιωδέστατη, που ήμουν, αλλά δεν υπήρχε λόγος να το νιώσω εκείνη την ώρα. Και έτσι όπως με κυνηγούσαν οι Ερινύες, με κυνηγήσαν στην πόρτα και βγήκα στην Αγίου Κωνσταντίνου. Κι έφυγα. Τώρα είναι αστείο, τότε δεν ήταν», περιέγραψε.

«Όλοι οι άνθρωποι που έχουν κόμπλεξ ηττοπάθειας, το ίδιο πράγμα είναι το αντίστροφο, όπως είναι στο θέατρο, η κωμωδία και το δράμα. Είναι το ίδιο νόμισμα. Το έχω δει. Για να καθίσω ήσυχα κιόλας, λέω: “Μωρέ, έπαρση είναι αυτή”.  Ή επίσης, αυτό που λέμε ότι δε μου αρέσει ο εαυτός μου. Γιατί δε μου αρέσει; Γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερος. Μωρέ έτσι είσαι, έτσι και χειρότερα», είπε.

