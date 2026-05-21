Κρήτη: 75χρονος κατηγορείται ότι τραυμάτισε τον 87χρονο θείο του

Στο νοσοκομείο με τραύματα σε χέρι και θώρακα μεταφέρθηκε ένας 87χρονος από τους Λάκκους του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο ηλικιωμένος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από 75χρονο συγγενή και γείτονά του, ύστερα από έντονη λογομαχία για θόρυβο την ώρα που εκτελούσε εργασίες με εργαλείο στην αυλή.

Η ένταση γρήγορα κλιμακώθηκε και κατέληξε σε σωματική σύγκρουση, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 87χρονου.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 75χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν όπλα χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, στοιχείο που οδήγησε στην αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα.

Ο κατηγορούμενος έχει λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

