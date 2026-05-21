Κρήτη: Nαρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Σε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη, έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 15 συλλήψεις, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο.

Η επιχείρηση διεξάγεται με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. από διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες πραγματοποιούν ταυτόχρονους ελέγχους σε κατοικίες και ποιμνιοστάσια, στο πλαίσιο μεγάλης υπόθεσης που αφορά διακίνηση ναρκωτικών και οργανωμένο κύκλωμα με οικογενειακή δομή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τέσσερις οικογένειες, με τις κατ’ οίκον έρευνες να έχουν ξεπεράσει τις 20, ενώ η δικογραφία φαίνεται να έχει «χτιστεί» μέσα από πολύμηνη παρακολούθηση.

Κρίσιμα στοιχεία φέρεται να προέκυψαν τόσο από την κύρια έρευνα για τη διακίνηση κοκαΐνης όσο και από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις στο πλαίσιο παράλληλης διερεύνησης υποθέσεων παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες γίνεται αναφορά σε προετοιμασία για επικείμενο έλεγχο ζωικού κεφαλαίου, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν τσουβάλια με χιλιάδες ενώτια ζώων, τα οποία – σύμφωνα με τις αρχές – χρησιμοποιούνταν για επαναλαμβανόμενη καταχώριση του ίδιου ζωικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί περίπου 30 τραπεζικοί λογαριασμοί, μεγάλα χρηματικά ποσά και μηχάνημα καταμέτρησης μετρητών στην κατοχή εμπλεκόμενου κτηνοτρόφου.

Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ Κρήτης και των κατά τόπους αστυνομικών υπηρεσιών, ενώ οι προσαγωγές συνεχίζονται και αναμένεται να ακολουθήσουν περαιτέρω εξελίξεις.

