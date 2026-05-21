ΟΦΗ: Κοντά σε Καλογερόπουλο - Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Κ.Κωστούλα

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του ΟΦΗ. Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικος του Ολυμπιακού είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κρητική ομάδα και δεν αποκλείεται η μεταγραφή του να ανακοινωθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.Αξίζει να σημειωθεί οτι επίσημοι κύκλοι του ΟΦΗ δεν επιβεβαιώνουν τη συμφωνία.

Πρόκεται για έναν πολύ αξιολογο κεντρικό αμυντικό , με τον οποίο είχε συνεργαστεί ο Χρήστος Κόντης στο Βόλο και τον γνωρίζει πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός τον είχε πάρει από τα τμήματα υποδομής του Αστέρα Τρίπολης και το καλοκαίρι του 2023, τον παραχώρησε δανεικό στον Βόλο, όπου βρήκε χώρο και χρόνο, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας. Συνολικά τις δύο σεζόν που έμεινε εκεί, το... κοντέρ έγραψε 63 συμμετοχές και 2 γκολ.

Αυτες οι πολύ καλές εμφανίσεις έφεραν και την επιστροφή του το περασμένο καλοκαίρι στον Ολυμπιακό, με τον οποίο μέτρησε 13 συμμετοχές και δύο γκολ. Μάλιστα το ένα ο πέτυχε κατά του ΟΦΗ στον τελικό του Σούπερ Καπ, όπου αναδείχτηκε MVP.

Ενδιαφέρον Ολυμπιακού για Κωστούλα

Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας ήταν από τις αποκαλύψεις του ΟΦΗ στο φετινό πρωτάθλημα. O 21χρονος αμυντικός με την έλευση Κόντη στην Κρητική ομάδα καθιερώθηκε στη βασική εντεκάδα (30 συμμετοχές-1γκολ) και ήταν απο τους βασικούς συντελεστές της κατάκτησης του Κυπέλλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε εντυπωσιασμένος από την εξέλιξη του Κωστούλα και εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στους Ερυθρόλευκους. Βέβαια ο νεαρός στόπερ έχει συμβόλαιο με τον ΟΦΗ μέχρι το 2028 αλλά αυτό δεν θα αποτελέσει εμπόδιο αν κατατεθεί μία συμφέρουσα πρόταση.

Δύσκολα θα συνεχίσει ο Σενγκέλια

Στο μέτωπο των ανανεώσεων, οι επαφές της διοίκησης του ΟΦΗ με τον Λεβάν Σενγκέλια δεν έχουν οδηγηθεί σε συμφωνία. Το αντίθετο μάλιστα. Η διαφορά των δυο πλευρών στο οικονομικό είναι μεγάλη κάτι που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την ανανέωση του συμβολαίου του Γωργιανού μεσοεπιθετικού.