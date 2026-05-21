ΟΠΕΚΕΠΕ: Πενήντα ύποπτοι περνούν το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

To κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 θα περάσουν σήμερα στελέχη του οργανισμού. Aνάμεσά τους είναι και ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού.

Σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή 22/5 συνολικά 50 ελεγχόμενοι στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν κληθεί να προσέλθουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις για αδικήματα που τους αποδίδονται αναφορικά με ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Σήμερα το κατώφλι περνούν τα μη πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσα σε αυτούς και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την επίμαχη χρονιά, ο Δημήτρης Μελάς, αλλά και νυν και πρώην στελέχη του Οργανισμού που από τις νόμιμες επισυνδέσεις φαίνεται να δηλώνουν την πρόθεση ή να τους ζητείται να παρέμβουν για να πάρουν κάποιοι παράνομες επιδοτήσεις.

Για αύριο έχουν λάβει κλήση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για την υπόθεση αυτή. Οι εννέα ελέγχονται για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και οι δυο για κακούργημα, καθώς η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Οι περισσότεροι αναμένεται ότι δεν θα προσέλθουν αυτοπροσώπως, αλλά θα εκπροσωπηθούν μέσω των συνηγόρων τους και θα ζητήσουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο το πρωί αναμένονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Τσιάρας, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους. Μάλιστα, εμφανίζονται διατεθειμένοι να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις την ίδια ημέρα, ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων.

Μαζί με τους 11, νυν «γαλάζιους» βουλευτές έχουν κληθεί ως ύποπτοι τέλεσης αξιόποινων πράξεων και 5 πρώην βουλευτές. Υπενθυμίζεται ότι η 3η δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά σε ενδεχόμενες ευθύνες του Χαράλαμπου Αθανασίου και του Τάσου Χατζηβασιλείου για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, ελέγχεται αυτή από την τακτική Δικαιοσύνη, δηλαδή από την Εισαγγελία Αθηνών, για το αν θα σταλεί στη Βουλή με αίτημα για άρση ασυλίας, καθώς το ελεγχόμενο αδίκημα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.