«Χθεσινοί είμαστε»; Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ για τις τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων
Με ένα νέο βίντεο η Ελληνική Αστυνομία προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους πολίτες για τις τηλεφωνικές απάτες που γίνονται κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων ανθρώπων. «Αν σας φανεί κάτι περίεργο, σίγουρα είναι απάτη» είναι το μήνυμα του νέου σποτ της Ελληνικής Αστυνομίας

«Πρωταγωνιστές του βίντεο είναι δύο ηλικιωμένοι η κυρία Χρυσούλα και ο κύριος Γιώργος οι οποίοι απεικονίζονται και να παρουσιάζουν όρους που χρησιμοποιούνται πλέον συχνά στην καθημερινότητά μας, αλλά παραμένουν άγνωστοι σε αρκετούς ηλικιωμένους, όπως τα «phishing», «scam» και «spoofing».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τους τελευταίους μήνες επιτήδειοι, προσποιούμενοι εκπροσώπους τραπεζών ή επικαλούμενοι έκτακτη ανάγκη συγγενικών προσώπων, προσπαθούν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες.

Το βίντεο της ΕΛΑΣ και ο διάλογος ανάμεσα στην κ. Χρυσούλα και τον κ. Γιώργο

Στο βίντεο της Ελληνικής Αστυνομίας η κυρία Χρυσούλα, η οποία έχει συμμετάσχει ξανά σε σχετικό σποτ της ΕΛΑΣ, με τον αυθορμητισμό της, σχολιάζει στην αρχή του βίντεο πως «πολλοί θα το δουν και λίγοι θα το καταλάβουν», δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον χιουμοριστικό τόνο του σποτ.

Ενώ από την πλευρά του ο κύριος Γιώργος, συμβουλεύοντας τους πολίτες για το πώς μπορούν να προστατευθούν από τις απάτες, καταλήγει με νόημα: «Χθεσινοί είμαστε;».

