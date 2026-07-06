Σύνδεσμος τουριστικών γραφείων Κρήτης: Η πρόταση για τις εργασίες συντήρησης της Κρήνης Μοροζίνη

Με αφορμή τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Ηρακλείου σχετικά με τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της Κρήνης Μοροζίνη, ο σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων Κρήτης εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία παρουσιάζει τις θέσεις που διατυπώθηκαν, τις προτάσεις που κατατέθηκαν και τα βασικά συμπεράσματα της συνάντησης.

Η ανακοίνωση

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 συμμετείχαμε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηρακλείου, έπειτα από πρόσκληση του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Τουρισμού κ. Γιώργου Αγριμανάκη, με θέμα τις εργασίες συντήρησης της Κρήνης Μοροζίνη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, μας ενημέρωσε για τον σχεδιασμό και την πορεία του έργου.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαμε την παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος έλαβε πρώτος τον λόγο και διατύπωσε το αυτονόητο αίτημα της Δημοτικής Αρχής: οι εργασίες συντήρησης να ξεκινήσουν μετά την 1η Νοεμβρίου και όχι την 1η Σεπτεμβρίου, καθώς η περίοδος αυτή αποτελεί ακόμη την «καρδιά» της τουριστικής σεζόν για την Κρήτη και το Ηράκλειο. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι ο Δήμος θα καλύψει οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος προκύψει για τον εργολάβο από την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρός μας κ. Μιχάλης Βλατάκης, εκπροσωπώντας δυναμικά τους φορείς που αντέδρασαν τόσο στον χρόνο έναρξης των εργασιών όσο και στην επιλογή του προσβλητικού για το μνημείο κιγκλιδώματος, μετέφερε τη βούληση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων. Υπενθύμισε, επίσης, ότι έχουμε ήδη ζητήσει συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη, ενώ συνεχάρη τη Δημοτική Αρχή για τη στήριξη του αιτήματος σχετικά με τη μετάθεση της έναρξης των εργασιών.

Αναφερόμενος στο απαράδεκτο «κοτετσόσυρμα» που είχε επιλεγεί ως περίφραξη, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε ξανά την αλλοίωση της εικόνας του σημαντικότερου ίσως μνημείου της πόλης με ένα τόσο ακαλαίσθητο πλέγμα. Για τον λόγο αυτό ζητήσαμε από τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα του Ηρακλείου .κ. Νίκου Μουρέλο να καταθέσει πρόταση για μια αισθητικά και λειτουργικά αρμόζουσα λύση. (επισυνάπτεται -ύψος 1μ από τζάμι ,μπορεί να είναι υψηλότερο), την οποία οι φορείς της πόλης, με τη συνδρομή επιφανών επιχειρηματιών, προτιθέμεθα να χρηματοδοτήσουμε εξ ολοκλήρου, ώστε να μην επιτρέψουμε το Ηράκλειο να γίνει ξανά αντικείμενο αρνητικών σχολίων.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα καλαίσθητη πρόταση, η οποία θα μπορούσε ακόμη και να εξεταστεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), ώστε να παραμείνει μόνιμα στον χώρο, προστατεύοντας αποτελεσματικά το μνημείο από φαινόμενα βανδαλισμών και ανεξέλεγκτων παρεμβάσεων που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν.

Τέλος, επισημάναμε ότι ο εργολάβος μπορεί να εξυπηρετηθεί πλήρως, χρησιμοποιώντας έναν από τους ξύλινους οικίσκους που τοποθετεί ο Δήμος στην πλατεία κατά τις εορταστικές περιόδους για τη φύλαξη εργαλείων και υλικών. Με τον τρόπο αυτό οι εργασίες συντήρησης μπορούν να πραγματοποιηθούν με απόλυτο σεβασμό προς το μνημείο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επιβεβλημένη συντήρησή του.

Δείτε την πρόταση εδώ

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