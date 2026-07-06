ΟΦΗ- Μπουχαλάκης: “Αν μπορούσα να ονειρευτώ την επιστροφή μου στην Κρήτη δεν θα υπήρχε καλύτερη στιγμή”-Τι είπαν Γκονθάλεθ και Ανδρούτσος

Ο νεαποκτηθείς ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ Ηρακλειώτης Ανδρέας Μπουχαλάκης , τόνισε.

«Χαρούμενος που ανήκω στον ΟΦΗ, ειδικά μετά από μία ιστορική χρονιά. Το μόνο που μένει είναι να μπούμε στο γήπεδο και να δουλέψουμε, γιατί οι απαιτήσεις είναι υψηλές τη φετινή χρονιά. Ο καθένας πρέπει να είναι 100% έτοιμος. Να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα σταθερό επίπεδο“.

Για την επιστροφή του στην Κρήτη: “Αν μπορούσα να ονειρευτώ την επιστροφή μου στην Κρήτη δεν θα υπήρχε καλύτερη στιγμή. Ο ΟΦΗ κάθε χρόνο βρίσκεται σε μία σταθερή πορεία και αυτή ήταν η ιδανική στιγμή για να επιστρέψω. Μπορώ να προσφέρω τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Το σημαντικότερο είναι να είμαστε υγιείς, ώστε να τα δώσουμε όλα μέσα στο γήπεδο.»

Οι πρώτες δηλώσεις του Μπόρχα Γκονθάλεθ, για τη φετινή χρονιά.

:“Ξέρουμε ότι θα είναι μία δύσκολη και μεγάλη χρονιά. Θα δουλέψουμε από την αρχή σκληρά, για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις που θα λάβουμε μέρος, έτσι ώστε να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε”.

Πως νιώθει για τη νέα χρονιά και για το περυσινό φινάλε που δεν αγωνίστηκε: “Πέρυσι ήταν δύσκολο το να μην παίξω στον τελικό, όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, στο ημιτελικό σκόραρα και έδωσα και ασίστ. Η δουλεία μου δεν είναι μόνο να αγωνίζομαι στον τελικό, στόχος μου είναι να δουλεύω και να βοηθάω καθημερινά την ομάδα”.

Το σχόλιο του για το ότι παραμένει για ακόμη μία χρονιά στον ΟΦΗ: “Φυσικά νιώθω πολύ καλά εδώ. Από την πρώτη στιγμή που αρχίσαμε τις συζητήσεις για την ανανέωση, όλα πήγαιναν καλά. Ήταν το καλυτερο για όλους γιατί και εγώ ήθελα να παραμείνω, αλλά και η ομάδα με ήθελε”.

Οι δηλώσεις του έμπειρου μέσου , Θανάση Ανδρούτσου.

“Θα θέσουμε νέους στόχους και για την Ευρώπη. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε. Πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, ‘έχουμε όρεξη πολύ για δουλειά και ανυπομωνούμε να αρχίσουμε”.

Σε προσωπικό επίπεδο ανέφερε: “Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι και μέσα από αυτό θέλω σίγουρα να κοιτάω και το ομαδικό. Χάρη στους συμπαίκτες μου έφτασα στην Εθνική και να κάνω μία καλή χρονιά πέρυσι. Όλοι μαζί πιστεύουμε ο ένας στον άλλο. Θα ξεκινήσουμε δυναμικά για τους στόχους μας”.