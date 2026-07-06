Μπάσκετ: Αφαίρεση δύο βαθμών σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό, επτά αγωνιστικές στον Τζόουνς, δύο στον Ναν

Το βίαιο επεισόδιο ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, αμέσως μετά τον 5ο και τελευταίο τελικό των πλέι οφ της Greek Basketball League στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας... στοίχισε βαριά τόσο στους αρνητικούς πρωταγωνιστές, όσο και στις δύο ομάδες τους, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν είχε απωθήσει με δύναμη τον Ταϊρίκ Τζόουνς λίγα μέτρα μέσα από τη φυσούνα, με τον σέντερ του Ολυμπιακού να επιστρέφει αφού πρώτα τους είχαν χωρίσει και να δίνει γροθιά στον Ναν, όπως φάνηκε από βίντεο.

Στο εναρκτήριο τζάμπολ της νέας σεζόν (2026-27) της Greek Basketball League, o Πρωταθλητής Ελλάδας Ολυμπιακός και ο δευτεραθλητής Παναθηναϊκός θα πάρουν θέση στη γραμμή εκκίνησης από το -2, όπως αποφάσισε σήμερα (6/7) ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ. Με συνολικό πρόστιμο 150 χιλιάδες ευρώ τιμωρήθηκαν τόσο οι «πράσινοι» όσο και οι «ερυθρόλευκοι».

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού επτά συνολικά αγωνιστικών και συνολικό πρόστιμο 54 χιλιάδες ευρώ. Ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού δύο αγωνιστικών και πρόστιμο 4.000 ευρώ.

Απαλλάχθηκαν οι Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού.

Υπενθυμίζεται πως η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), αφού πρώτα εξέτασε το οπτικό υλικό από την κάμερα του κλειστού κυκλώματος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, τιμώρησε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τόσο την ΚΑΕ Ολυμπιακός όσο και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το βίαιο επεισόδιο ανάμεσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν. Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επέβαλλε επιπρόσθετα η ΔΕΑΒ σε κάθε έναν εκ των δύο παικτών επέβαλε η ΔΕΑΒ.