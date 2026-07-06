Μουτσινάς: "Έχασα ρόλο όχι για τη σεξουαλική μου επιλογή αλλά για τη φαλακροποίηση"

Ο Νίκος Μουτσινάς ήταν καλεσμένος στο Special Season Closing Episode του LGBT Center Greece Vidcast και κλήθηκε να μιλήσει για τις διακρίσεις που τυχόν έχει βιώσει στην καριέρα του.

«Δεν έχω βιώσει διακρίσεις για το κομμάτι του αν είμαι γκέι, ας πούμε, αν μου μπλοκαρίστηκαν πράγματα. Όχι καθόλου», είπε ο παρουσιαστής

«Έχω πάει σε ένα σίριαλ πιο μικρός, πριν κάνω τηλεόραση, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, είχε κάνει και επιτυχία. Κάνω την ακρόαση, ο ρόλος ήταν ένας γκέι. Έκανα την ακρόαση, τους άρεσα πάρα πολύ και δεν πήρα τον λόγο, επειδή είχα ξυρισμένο κεφάλι. Μου είπαν ότι θα είναι πολύ επιθετικό να βάλουμε έναν ηθοποιό να κάνει τον γκέι με ξυρισμένο κεφάλι. Και έτσι έχασα τον ρόλο, όχι για τη σεξουαλική μου επιλογή αλλά για τη φαλακροποίηση. Εκεί το έφαγα το bullying δηλαδή, από το πουθενά», αποκάλυψε ο Νίκος Μουτσινάς.

Διαβάστε επίσης

Μουγκοπέτρος: Επιστρέφει ξανά στις πίστες σχεδόν 1,5 χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του

Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα αποφοίτησε από το σχολείο