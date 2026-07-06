Πέντε λειτουργίες HDMI που κρύβει η τηλεόρασή σου

Η θύρα HDMI δεν μεταφέρει μόνο εικόνα και ήχο, αλλά «κρύβει» και μια σειρά από λειτουργίες που συχνά περνούν απαρατήρητες ή είναι απενεργοποιημένες στις τηλεοράσεις, ανάλογα με τον κατασκευαστή.

Μία από τις πιο γνωστές είναι το HDMI-CEC, που επιτρέπει τον έλεγχο πολλών συσκευών με ένα τηλεχειριστήριο, με διαφορετικές ονομασίες όπως Anynet+ ή SimpLink, ανάλογα με τη μάρκα.

Για τους gamers, το VRR μειώνει τα κοψίματα και το stuttering συγχρονίζοντας την εικόνα με τα καρέ του παιχνιδιού, ενώ το ALLM ενεργοποιεί αυτόματα λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης για πιο άμεση απόκριση.

Παράλληλα, το HDCP λειτουργεί στο παρασκήνιο ως σύστημα προστασίας περιεχομένου, χωρίς δυνατότητα απενεργοποίησης, αλλά με περιορισμούς συμβατότητας ανάμεσα σε παλιές και νέες συσκευές. Τέλος, υπάρχει και το HDMI Ethernet Channel, μια λειτουργία δικτύου που είχε προβλεφθεί αλλά ουσιαστικά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ από τις συσκευές της αγοράς.

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