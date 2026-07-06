Περιφέρεια Κρήτης: Ορίστηκαν ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης και οι νέοι αντιπεριφερειάρχες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, ανακοινώνεται ο ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, καθώς και των Έμμισθων και Άμισθων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Κρήτης.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης τον Πιτσούλη Γεώργιο του Νικολάου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε Ηρακλείου, ο οποίος θα εποπτεύει και τον τομέα Δημόσιας Υγείας και Κινητών Μονάδων.

O Αναπληρωτής Περιφερειάρχης επικουρεί και αναπληρώνει τον Περιφερειάρχη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Β. Ορίζουμε ως Αντιπεριφερειάρχες τους κάτωθι Περιφερειακούς Συμβούλους, ως εξής:

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

1. Συριγωνάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, με κατά τόπο αρμοδιότητα την Π.Ε. Ηρακλείου.

2. Ανδρουλάκης Ιωάννης του Στυλιανού, με κατά τόπο αρμοδιότητα την Π.Ε. Λασιθίου.

3. Λιονή Μαρία του Χρήστου, με κατά τόπο αρμοδιότητα την Π.Ε. Ρεθύμνης.

4. Καλογερής Νικόλαος του Ιωάννη, με κατά τόπο αρμοδιότητα την Π.Ε. Χανίων.

5. Βοργιάς Στυλιανός του Δημητρίου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ηρακλείου, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης.

6. Καμπουράκης Εμμανουήλ του Αντωνίου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ηρακλείου, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα στον τομέα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

7. Μηλάκη Γεωργία του Δημητρίου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ηρακλείου, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα στον τομέα Πολιτισμού και Ισότητας.

8. Μπαλαντίνος Σπυρίδων του Στυλιανού, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Χανίων, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα στη διασύνδεση του Πρωτογενούς Τομέα με τον Τουρισμό.

9. Ξυλούρης Νικόλαος του Ανδρέα, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ηρακλείου, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα στον τομέα Περιβάλλοντος.

10. Σαρρής Μιχαήλ του Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ρεθύμνης, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα στον τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών.

11. Τζεδάκης Σταύρος του Νικολάου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ηρακλείου, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας.

12. Τσαπάκος Γεώργιος του Χαράλαμπου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π. Ε. Χανίων, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα στον τομέα Πολιτικής Προστασίας.

ΑΜΙΣΘΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

1. Βάμβουκας Μιχαήλ του Γεωργίου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ρεθύμνης, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα στον τομέα Επιχειρηματικότητας.

2. Κλώντζας Μιχαήλ του Γεωργίου Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Λασιθίου, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα στον τομέα Εξωστρέφειας.

3. Κουτεντάκη Θεοδώρα του Δημητρίου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ηρακλείου, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα στον τομέα Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Η θητεία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών άρχεται από 01-07-2026 και λήγει την 31-12-2026.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Μεγαλώνει η ανησυχία για τον λαγοκέφαλο - Αναζητείται χώρος απόρριψής του μετά τον θάνατο σκύλου

Κρήτη: Νεκρός 33χρονος Ανθυποσμηναγός - Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο