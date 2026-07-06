Το λάθος χρώμα στα μαλλιά που προσθέτει χρόνια μετά τα 50

Το σωστά επιλεγμένο χρώμα μαλλιών μπορεί να «ανανεώσει» σημαντικά την εικόνα του προσώπου, τονίζουν ειδικοί, επισημαίνοντας ότι δεν είναι μόνο το κούρεμα που καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και η απόχρωση που παίζει καθοριστικό ρόλο στη λάμψη και στη συνολική εκφραστικότητα.

Όπως εξηγούν, ενώ ένα καλό κούρεμα μπορεί να «δομήσει» το πρόσωπο, ένα λάθος χρώμα μπορεί να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά, να «σβήσει» τη φυσική φωτεινότητα του δέρματος και να κάνει πιο έντονες τις γραμμές έκφρασης. Γι’ αυτό και, όπως σημειώνουν ειδικοί στον χώρο της κομμωτικής, μετά από μια ηλικία τα πολύ σκούρα χρώματα, όπως το έντονο μαύρο ή το πολύ βαθύ καστανό, καλό είναι να αποφεύγονται.

Τα σκούρα και συμπαγή χρώματα, σύμφωνα με τους ίδιους, δημιουργούν περισσότερες σκιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να δείχνει πιο κουρασμένο και λιγότερο φωτεινό. Αντίθετα, πιο απαλές αποχρώσεις και υποτόνοι που μιμούνται τη φυσική κίνηση του φωτός στα μαλλιά μπορούν να «γλυκάνουν» τα χαρακτηριστικά και να δώσουν μια πιο φρέσκια και νεανική εικόνα.

Ωστόσο, οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για αποφυγή του σκούρου χρώματος συνολικά, αλλά για σωστή ισορροπία. Ούτε το υπερβολικά μαύρο ούτε το πολύ ανοιχτό ξανθό αποτελούν πάντα ιδανικές επιλογές, καθώς και τα δύο άκρα μπορεί να «σβήσουν» την ένταση του προσώπου.

Το «κλειδί», όπως λένε, βρίσκεται στους σωστούς υποτόνους και στις διακριτικές τεχνικές, όπως ανταύγειες σε αποχρώσεις μελιού, καραμέλας ή απαλού χάλκινου, που δίνουν βάθος και φωτεινότητα χωρίς υπερβολές και ανανεώνουν συνολικά την εικόνα.

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