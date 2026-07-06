Γεωργική Έκθεση Μεσαράς: Ανοίγει τις πύλες της

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Γεωργική Έκθεση Μεσαράς 2026, η οποία ανοίγει τις πύλες της την Πέμπτη 9 Ιουλίου στους Βώρους Ηρακλείου, δίνοντας το έναυσμα για ένα τετραήμερο αφιερωμένο στον πρωτογενή τομέα, την καινοτομία και την αγροτική επιχειρηματικότητα.

Από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου 2026, η έκθεση θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για παραγωγούς, επαγγελματίες του αγροτικού χώρου, επιχειρήσεις, φορείς και επισκέπτες από ολόκληρη την Κρήτη και την Ελλάδα, παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες, σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές και προϊόντα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός για την περιοχή και φιλοδοξεί και φέτος να αποτελέσει τόπο ενημέρωσης, ανταλλαγής γνώσεων και δημιουργίας νέων συνεργασιών.

Ημέρες Διεξαγωγής: 9 – 12 Ιουλίου 2026

Τόπος: Βώροι Ηρακλείου

Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης:

Πέμπτη 9 & Παρασκευή 10 Ιουλίου: 17:00 – 22:00

Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Ιουλίου: 10:00 – 14:30 και 17:00 – 22:00

Η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά 2026 προσκαλεί το κοινό να δώσει το παρών σε μια μεγάλη γιορτή του αγροτικού κόσμου και να γνωρίσει από κοντά τις εξελίξεις και τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Δήμος Φαιστού

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: Περιφέρεια Κρήτης , Επιμελητήριο Ηρακλείου, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ : ANEK LINES

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