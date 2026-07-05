Μεντή για Παναγιωτοπούλου: «Με στενοχωρούσε πολύ η εικόνα στις τελευταίες συνεντεύξεις της»

Η Νένα Μεντή παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” και αναφέρθηκε στην επιτυχημένη τηλεοπτική συνεργασία που είχε με την Άννα Παναγιωτοπούλου και τη Μίνα Αδαμάκη καθώς και στις πρόσφατες απώλειες τους.

“μου λείπουν από τις “Τρεις Χάριτες” οι γυναίκες, οι ηθοποιοί, υπέροχες. Αυτές οι ηλικίες παύουν, λίγο, να υπάρχουν… Είμαστε συνομήλικες και αυτές έχουν φύγει από τη ζωή. Με πιάνει μεγάλη θλίψη, άμα το σκέφτομαι αυτό”.

“Στις τελευταίες συνεντεύξεις η Άννα (σ.σ. Παναγιωτοπούλου) φαινόταν κουρασμένη. Με στενοχωρούσε πολύ αυτή η εικόνα, πολύ. Ήταν καιρός που κάπως η Άννα πήγαινε άσχημα. Ήταν καιρός. Της Μίνας (σ.σ. Αδαμάκη) ήταν ξαφνικό”, είπε η ηθοποιός.

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