Καπουτζίδης: Ανακοίνωσε on air ότι δε θα παρουσιάσει το The Voice την επόμενη σεζόν

O Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και αποκάλυψε πως δεν θα βρίσκεται του χρόνου στο τιμόνι της παρουσίασης του νέου κύκλου του Τhe Voice

«Δε θα το κάνω του χρόνου το The Voice. Είναι ένα πρόγραμμα που το αγαπάω πάρα πολύ και το κάνω και με ανθρώπους που αγαπώ, που εκτιμώ, που είναι φίλοι μου. Αυτός είναι και ο λόγος που επέστρεψα, όταν επέστρεψα. Το έχω κάνει όμως πέντε χρόνια. Είναι πολλά. Δε θέλω να γίνει κάτι το οποίο θα φθίνει μέσα μου και θα το κάνω βαριεστημένα…Η σχέση μου και με την παραγωγή και με το κανάλι είναι εξαιρετική. Έχει να κάνει περισσότερο με το δικό μου, το προσωπικό» είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Διαβάστε επίσης

Μαλέσκου: «Aν θα έλεγα μια λέξη που με χαρακτήρισε αυτή τη χρονιά είναι… κουράστηκα»

Καραμπέτη: «Αν με αγγίξει ένας άνθρωπος, πέφτω με τα μούτρα»