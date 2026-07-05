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GOSSIP - LIFESTYLE

Καπουτζίδης: Ανακοίνωσε on air ότι δε θα παρουσιάσει το The Voice την επόμενη σεζόν

καπουτζίδης
clock 17:00 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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O Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και αποκάλυψε πως δεν θα βρίσκεται του χρόνου στο τιμόνι της παρουσίασης του νέου κύκλου του Τhe Voice

«Δε θα το κάνω του χρόνου το The Voice. Είναι ένα πρόγραμμα που το αγαπάω πάρα πολύ και το κάνω και με ανθρώπους που αγαπώ, που εκτιμώ, που είναι φίλοι μου. Αυτός είναι και ο λόγος που επέστρεψα, όταν επέστρεψα. Το έχω κάνει όμως πέντε χρόνια. Είναι πολλά. Δε θέλω να γίνει κάτι το οποίο θα φθίνει μέσα μου και θα το κάνω βαριεστημένα…Η σχέση μου και με την παραγωγή και με το κανάλι είναι εξαιρετική. Έχει να κάνει περισσότερο με το δικό μου, το προσωπικό» είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

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Γιώργος Καπουτζίδης
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