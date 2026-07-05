Καραμπέτη: «Αν με αγγίξει ένας άνθρωπος, πέφτω με τα μούτρα»

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Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται και παραδέχτηκε πως έχει ζήσει έντονα τον έρωτα και δεν δίστασε ποτέ να αφεθεί στα συναισθήματά της.

«Έχω ζήσει την τρέλα του έρωτα πολλές φορές και νιώθω ευλογημένη γι’ αυτό. Αφήνομαι να παρασυρθώ από την επιθυμία και το πάθος μου. Αν ένας άνθρωπος με αγγίξει πραγματικά, πέφτω με τα μούτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως εξομολογήθηκε, πολλές φορές ο χρόνος αποκαλύπτει μια διαφορετική εικόνα για τον άλλον άνθρωπο.

«Όταν περνά ο καιρός και αποκαλύπτεται ένα διαφορετικό πρόσωπο, καταλαβαίνω ότι δεν πρόσεξα κάποια πράγματα. Δυστυχώς, επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά τα ίδια λάθη», σημείωσε.

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