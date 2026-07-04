Καινούργιου: «Ήταν μια πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα»

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται, κάνοντας τον δικό της απολογισμό για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.

«Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν πολύ καλά, το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι ήταν μια πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για μένα με το καλό πρόσημο, λόγω της γέννησης της κορούλας μου. Και μετά, που επέστρεψα, το βίωσα με τους συνεργάτες μου και τους τηλεθεατές, οπότε ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για μένα. Είμαι πολύ ευγνώμων» είπε η παρουσιάστρια.

"Να κάνουμε ωραίες εκπομπές, να έχουμε όλοι δουλειά, γιατί όλοι αυτό κοιτάμε. Αυτό που σκεφτόμαστε όλοι οι άνθρωποι της τηλεόρασης είναι να γίνονται ωραία πρότζεκτ και να έχουμε δουλειά, δε σκεφτόμαστε πια τόσο ανταγωνιστικά. Φέτος προσπάθησα να μην είμαι αυτοαναφορική και να μην απαντάω σε συναδέλφους μέσα από την εκπομπή και νομίζω ότι το κατάφερα", πρόσθεσε.

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