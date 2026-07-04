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GOSSIP - LIFESTYLE

Χατζίδου για το τέλος της εκπομπής της με τον Ετεοκλή Παύλου

χατζιδου
clock 13:00 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ελένη Χατζίδου ευχαρίστησε δημόσια τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, μετά το τέλος της εκπομπής τους, Breakfast@Star, τονίζοντας ότι ήταν συγκινημένη και ταυτόχρονα μουδιασμένη καθώς δεν θα συνεχίσουν τηλεοπτικά του χρόνου.

«Είμαι συγκινημένη, μαγκωμένη. Ήταν βαρύ το κλίμα σήμερα. Χρωστάω στον άντρα μου ένα μεγάλο ευχαριστώ, στον βράχο μου, που νιώθω ότι τα πήγαμε καλά, είχαμε συνέπεια, καλή διάθεση», ήταν τα λόγια της.

«Είμαι λίγο σαν χαμένος. Στο μυαλό μου είναι τόσα πράγματα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Το τέλος μιας εκπομπής δεν έχει να κάνει μόνο με τα προσωπικά και με εσένα, είναι τόσοι άνθρωποι, 40-50 άνθρωποι».

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Ελενη Χατζιδου ετεοκλής παύλου
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