Χατζίδου για το τέλος της εκπομπής της με τον Ετεοκλή Παύλου

Η Ελένη Χατζίδου ευχαρίστησε δημόσια τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, μετά το τέλος της εκπομπής τους, Breakfast@Star, τονίζοντας ότι ήταν συγκινημένη και ταυτόχρονα μουδιασμένη καθώς δεν θα συνεχίσουν τηλεοπτικά του χρόνου.

«Είμαι συγκινημένη, μαγκωμένη. Ήταν βαρύ το κλίμα σήμερα. Χρωστάω στον άντρα μου ένα μεγάλο ευχαριστώ, στον βράχο μου, που νιώθω ότι τα πήγαμε καλά, είχαμε συνέπεια, καλή διάθεση», ήταν τα λόγια της.

«Είμαι λίγο σαν χαμένος. Στο μυαλό μου είναι τόσα πράγματα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Το τέλος μιας εκπομπής δεν έχει να κάνει μόνο με τα προσωπικά και με εσένα, είναι τόσοι άνθρωποι, 40-50 άνθρωποι».

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