Ασλανίδου: Η συμβουλή που της είχε δώσει η Μαρινέλλα την πρώτη φορά που τραγούδησε στην Αθήνα

Η Μελίν Ασλανίδου βρέθηκε στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλουκαι θυμήθηκε την πρώτη φορά που τραγούδησε στην Αθήνα στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα και τη συμβουλή που της έδωσε η Μαρινέλλα.

"Η Μαρινέλλα έλεγε ότι, όταν ο Θεός σου δίνει ένα ταλέντο, γιατί ένα ταλέντο σου έδωσε ο Θεός, εμείς οφείλουμε να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Οφείλουμε να ξεπεράσουμε πολλά πράγματα από το εγώ μας, την κούραση κτλ. Όταν ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή, φεύγουν όλα. Η Μαρινέλλα μου είχε πει ότι έχω πολύ ωραία φωνή, αλλά να μην κοιτάω τα πόδια μου.

Αυτό μου το είπε την πρώτη φορά που τραγούδησα στην Αθήνα στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα. Τραγουδούσα το “Τι σου ‘κανα και πίνεις”, που με αυτό με γνώρισε και όλη η Ελλάδα. Από κάτω ήταν η Μαρινέλλα, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και πολλοί άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες. Ντρεπόμουν που ήταν όλοι αυτοί εκεί και κοίταζα κάτω, ήμουν πολύ τρομαγμένη. Και που τραγούδησα πολύ ήταν", ανέφερε.

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