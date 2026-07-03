Η Μαντόνα αφήνει αιχμές για τον Σον Πεν στο νέο της τραγούδι

Αιχμές για τον Σον Πεν αφήνει η Μαντόνα μέσα από τους στίχους νέου τραγουδιού από το άλμπουμ της «Confessions II».







Στο κομμάτι «Bizarre», το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, η τραγουδίστρια δεν κατονομάζει τον ηθοποιό, ωστόσο αναφέρεται σε έναν «σταρ του Χόλιγουντ» με «βαθιά μπλε μάτια» ως το «τέλειο έπαθλο», που σύμφωνα με τις ερμηνείες που αποδίδουν οι θαυμαστές της, περιγράφουν τον ηθοποιό. Σε κάποιο σημείο τραγουδά: «Οδηγούσε υπερβολικά γρήγορα / Shelby Cobra, δεν ήταν γραφτό να κρατήσει», κάνοντας υπαινιγμό για το σπορ αυτοκίνητο που φημολογείται ότι του είχε χαρίσει όταν παντρεύτηκαν το 1985.

Η Μαντόνα περιγράφει την αγάπη τους ως «παράξενη», τραγουδώντας: «Τώρα που έφυγες, νιώθω τόσο άδεια / Γιατί με προκαλείς;» και συνεχίζει: «Ξέρω ότι σε άφησα πίσω και με μισείς / Χίλιοι λόγοι για τους οποίους δεν θα μπορούσες ποτέ να με έχεις / Η σκέψη να είμαι μαζί σου είναι τόσο ανάρμοστη».







Η τραγουδίστρια, παρόλα αυτά, δεν έχει προχωρήσει σε καμία σχετική δήλωση και δεν έχει επιβεβαιώσει πως οι στίχοι της απευθύνονται στον πρώην σύζυγό της.







Η Μαντόνα και ο Σον Πεν υπήρξαν παντρεμένοι από το 1985 έως το 1989, σε μια σχέση που είχε χαρακτηριστεί ταραχώδης. Η τραγουδίστρια είχε καταθέσει για πρώτη φορά αίτηση διαζυγίου το 1987, ενώ σε συνέντευξή της το 2022 είχε δηλώσει ότι «το να παντρευτεί δεν ήταν η καλύτερη ιδέα».

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