Ζόζεφιν: "Δεν ισχύει ότι έχουμε παντρευτεί με τον Νίνο"

Η Ζόζεφιν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Πρωινό και μίλησε για τη σχέση της με τον Νίνο αλλά και αν οι δυο τους έχουν παντρευτεί.

«Δεν ισχύει ότι έχουμε παντρευτεί. Με ρωτάνε συνέχεια τα ίδια και το είπα για πλάκα. Δεν έχουμε παντρευτεί σίγουρα. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου, αλλά κουράστηκα να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Κουράστηκα... εννοώ ότι το ακούω κάθε μέρα και, εντάξει, ζούμε την κάθε μας μέρα. Δεν έχουμε σκεφτεί αν θα παντρευτούμε. Δεν με ενδιαφέρει, είμαστε πολύ καλά μαζί», είπε η τραγουδίστρια.

«Τσακωνόμαστε, όλα στο πρόγραμμα είναι. Εξαρτάται το θέμα για το ποιος θα κάνει πρώτος πίσω», είπε γελώντας.

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