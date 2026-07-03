Ρουβάς: Η γιαγιά-Ρουβίτσα που το έσκασε για να τον δει από κοντά

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Μια 92χρονη θαυμάστριά του Σάκη Ρουβά, του αποκάλυψε ότι πήγε κρυφά για να τον δει από κοντά σε συναυλία του στο Ιλιον.

Την ώρα που τραγουδούσε, πρόσεξε την κυρία Κατερίνα στην πρώτη σειρά και σταμάτησε για λίγο το πρόγραμμά του για να της μιλήσει.

«Είμαι 92 χρόνων και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει», είπε, εξηγώντας ότι μένει κοντά στον χώρο της συναυλίας.

«Ήρθα κρυφά. Μένω εδώ κοντά. Έχω έξι εγγόνια, δύο δισέγγονα, είμαι ευτυχισμένη».

Ο Σάκης Ρουβάς, φανερά συγκινημένος, της πρόσφερε ένα μπουκαλάκι νερό και στη συνέχεια κατέβηκε από τη σκηνή για να τη χαιρετήσει και να τη φιλήσει.

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