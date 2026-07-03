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GOSSIP - LIFESTYLE

Ρουβάς: Η γιαγιά-Ρουβίτσα που το έσκασε για να τον δει από κοντά

ρουβάς
clock 12:00 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια 92χρονη θαυμάστριά του Σάκη Ρουβά, του αποκάλυψε ότι πήγε κρυφά για να τον δει από κοντά σε συναυλία του στο Ιλιον.

Την ώρα που τραγουδούσε, πρόσεξε την κυρία Κατερίνα στην πρώτη σειρά και σταμάτησε για λίγο το πρόγραμμά του για να της μιλήσει.

«Είμαι 92 χρόνων και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει», είπε, εξηγώντας ότι μένει κοντά στον χώρο της συναυλίας.

 «Ήρθα κρυφά. Μένω εδώ κοντά. Έχω έξι εγγόνια, δύο δισέγγονα, είμαι ευτυχισμένη». 

Ο Σάκης Ρουβάς, φανερά συγκινημένος, της πρόσφερε ένα μπουκαλάκι νερό και στη συνέχεια κατέβηκε από τη σκηνή για να τη χαιρετήσει και να τη φιλήσει.

@eyhasteri1 Η ρουβιτσα ζει το όνειρο της❤️@Sakis Rouvas #sakisrouvas #ilion#fy #forupage ♬ πρωτότυπος ήχος - ℰ𝓋ℴ𝓊𝓁𝒶🤍❤️

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