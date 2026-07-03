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Βανδή – Μπισμπίκης: Μαζί στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση

βανδη
clock 11:00 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρίσκεται στην Κρήτη για τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς «Δυο Μαύρα Πουκάμισα» και η αγαπημένη του, Δέσοινα Βανδή, βρέθηκε στο πλευρό του.

Οι δυο τους μάλιστα πόσταραν τις σχετικές φωτογραφίες στο Instagram.

βανδη
βανδή

Τα γυρίσματα της σειράς πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες σε εμβληματικά σημεία των Χανίων, όπως τα Ταμπακαριά, το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας και ο Δημοτικός Κήπος, με την παραγωγή να φιλοδοξεί να αναδείξει όχι μόνο τη δυνατή ιστορία αλλά και τη μοναδική ομορφιά της Κρήτης.

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