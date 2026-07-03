Βανδή – Μπισμπίκης: Μαζί στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση

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Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρίσκεται στην Κρήτη για τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς «Δυο Μαύρα Πουκάμισα» και η αγαπημένη του, Δέσοινα Βανδή, βρέθηκε στο πλευρό του.

Οι δυο τους μάλιστα πόσταραν τις σχετικές φωτογραφίες στο Instagram.

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Τα γυρίσματα της σειράς πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες σε εμβληματικά σημεία των Χανίων, όπως τα Ταμπακαριά, το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας και ο Δημοτικός Κήπος, με την παραγωγή να φιλοδοξεί να αναδείξει όχι μόνο τη δυνατή ιστορία αλλά και τη μοναδική ομορφιά της Κρήτης.

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