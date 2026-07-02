Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Έχω κάνει σκηνές ζηλοτυπίας – Εγώ τον άνδρα μου τον διεκδικώ»

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε στην εκπομπή Happy Day για τον σύζυγό της, με τον οποίο είναι 20 χρόνια μαζί, αλλά και για την σχέση τους. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως τον ζηλεύει και τον διεκδικεί

«Εννοείται πως ο άνδρας μου με βλέπει στη τηλεόραση. Με θαυμάζει, του αρέσω πάρα πολύ. Ό,τι και να κάνω το θαυμάζει. Όπως και εγώ θαυμάζω τα πάντα στον Βασίλη. Για αυτό είμαστε 20 χρόνια μαζί. Ο γάμος μας εννοείται πως έχει περάσει κρίση. Έχουμε δύο παιδιά και το ένα είναι στην εφηβεία. Τι εννοείς;», είπε χαρακτηριστικά.

Ζηλεύει τον σύζυγό της;

«Ζηλεύω. Τον έχεις δει τον άνδρα μου; Και άλλες τον βλέπουν, αλλά είναι δικός μου κορίτσια. Έχω κάνει σκηνές ζηλοτυπίας. Εγώ τον άνδρα μου τον διεκδικώ, συγγνώμη».

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