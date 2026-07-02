Τσαμπά: Της έριξαν λουλούδια με... φορτωτή σε πανηγύρι!

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Λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμά της η Γωγώ Τσαμπά στα Φάρσαλα, ένας φορτωτής έκανε την εμφάνισή του μπροστά από την πίστα και, αντί για οικοδομικά υλικά, μετέφερε εκατοντάδες λουλούδια.

Μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα του κόσμου, ο χειριστής άδειασε τον κουβά του οχήματος, δημιουργώντας μια τεράστια ανθοβροχή προς τη σκηνή.

Το ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το onlarissa και μέσα σε λίγη ώρα άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου..

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