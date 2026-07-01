Κριθαριώτη: Η απάντηση για το νυφικό της Οικονομάκου που σχολιάστηκε

Αρκετά έντονα σχολιάστηκε το νυφικό της Αθηνάς Οικονομάκου που ήταν μία δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη. Η σχεδιάστρια πήρε θέση δημόσια προκειμένου να αποσαφηνίσει τις τεχνικές λεπτομέρειες της δημιουργίας της.

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«Πριν σχολιάσετε, ενημερωθείτε. Η φούστα είναι ντουμπλαρισμένη με μετάξι στο χρώμα του δέρματος , άρα αυτό που νομίζετε ότι βλέπετε δεν είναι δέρμα. Επίσης, δεν έγινε γάμος σε εκκλησία, αλλά ανταλλαγή όρκων αγάπης και έρωτα δίπλα στη θάλασσα. Το φόρεμα εκφράζει πάθος, έρωτα και ελευθερία. Αν αυτές οι έννοιες σας ενοχλούν ή σας είναι άγνωστες μπορείτε απλώς να κοιτάξετε αλλού», ήταν η απάντησή της όταν ένας χρήστης της πλατφόρμας χαρακτήρισε υπερβολικά αποκαλυπτικό το ένδυμα της δεύτερης τελετής.

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