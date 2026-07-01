Κοκκίνου: "Με έχουν μπερδέψει με τη Βανδή, τους απαντούσα σαν να είμαι η Δέσποινα"

Η Έλλη Κοκκίνου μίλησε στο Happy Day και αποκάλυψε πως στο παρελθόν την είχαν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή, εξηγώντας πως είχε μπει στον ρόλο να υποδύεται ότι ήταν η συνάδελφός της.

«Με έχουν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή, και τους απαντούσα σαν Δέσποινα και μετά μου είπαν "τελικά δεν είσαι η Δέσποινα" και απάντησα "όχι"», είπε η τραγουδίστρια.

Τι είπε για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις της; «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαστε έτοιμη για ένα γεμάτο καλοκαίρι, γεμάτο μουσική, ταξίδια. Πάντα έχω αρκετό άγχος πριν βγω και πριν από κάθε συναυλία».

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