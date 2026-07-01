ΤΕΤ.01 Ιου 2026 12:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Κοκκίνου: "Με έχουν μπερδέψει με τη Βανδή, τους απαντούσα σαν να είμαι η Δέσποινα"

κοκκίνου
clock 17:00 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Έλλη Κοκκίνου μίλησε στο Happy Day και αποκάλυψε πως στο παρελθόν την είχαν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή, εξηγώντας πως είχε μπει στον ρόλο να υποδύεται ότι ήταν η συνάδελφός της.

«Με έχουν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή, και τους απαντούσα σαν Δέσποινα και μετά μου είπαν "τελικά δεν είσαι η Δέσποινα" και απάντησα "όχι"», είπε η τραγουδίστρια.

Τι είπε για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις της; «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαστε έτοιμη για ένα γεμάτο καλοκαίρι, γεμάτο μουσική, ταξίδια. Πάντα έχω αρκετό άγχος πριν βγω και πριν από κάθε συναυλία».

Διαβάστε επίσης 

Σπανού: "Δεν μπορώ να είμαι για πάντα το ξυπόλητο κορίτσι στον πεζόδρομο"

Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Δεν προλάβαμε να αγκαλιαστούμε... Υπάρχουν λόγια που δεν πρόλαβα να της πω»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ελλη Κοκκίνου Δέσποινα Βανδή
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis