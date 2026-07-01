Σπανού: "Δεν μπορώ να είμαι για πάντα το ξυπόλητο κορίτσι στον πεζόδρομο"

Η Μαρίνα Σπανού έδωσε συνέντευξη στο Podcast «Anestea» και μίλησε για τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι όταν ξεκίνησε με μία κιθάρα στον δρόμο.

«Ήξερα ότι όταν θα ανέβω για πρώτη φορά στη σκηνή με φώτα και χορευτές, αυτό θα ξένιζε τον κόσμο. Πάλι όμως είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι θα τα καταφέρω. Δεν μπορώ να είμαι για πάντα το ξυπόλητο κορίτσι στον πεζόδρομο. Όταν θα φτάσω 45 χρονών, θα έχω άλλες ανάγκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσω από πού ξεκίνησα».

«Το δέσιμο ανάμεσα σε εμένα, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, ήταν αυτό που με μεγάλωσε λίγο πιο γρήγορα. Αυτό είχε ένα θετικό στη δουλειά μου γιατί ήξερα τι θέλω. Οι γονείς μου με μεγάλωσαν ως ισότιμη με αυτούς. Το πρωί είχα μια παιδική ζωή, στο σχολείο με τους συμμαθητές μου αλλά το απόγευμα είχα μια ενήλικη ζωή, παρακολουθούσα πρόβες και άλλα τέτοια. Με ζόρισε το γεγονός ότι δεν μπορούσα να είμαι στην ηλικιακή ομάδα που ήθελα να ανήκω. Ήμουν πολύ μεγάλη για τους μικρούς και μικρή για τους μεγάλους. Ένιωσα ότι έχασα λίγο την νεανικότητα μου επειδή αναγκάστηκα να πάρω κάποιες ευθύνες. Στο σπίτι μεγάλωσα με πάρα πολλά μπράβο υπήρχε ανοιχτότητα», πρόσθεσε.

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