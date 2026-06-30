Γυμναστής έγινε viral στο TikTok ως σωσίας του Νότη Σφακιανάκη

Ο Αβραάμ Γιαννακίδης είναι καθηγητής Φυσικής Αγωγής και έγινε viral στο TikTok ως ο σωσίας του Νότη Σφακιανάκη.

Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή Πρωινό για την ομοιότητά τους.

«Δεν τραγουδάω, ούτε έχω καλή φωνή. Ακούω 30 χρόνια Νότη Σφακιανάκη, αλλά δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι. Η εμφάνιση είναι εντελώς τυχαία. Με παρότρυνση των παιδιών μου και των μαθητών μου, βάλαμε κάποια ψεγάδια και λίγο μοιάζω φαντάζομαι. Με παρακαλάνε να κάνουμε playback χορούς για να μπορέσουμε να μαζέψουμε χρήματα για τις σχολικές τους εκδρομές. Δεν το έχω κάνει φυσικά», είπε χαρακτηριστικά.

«Με τον Νότη έχω μεγαλώσει κι εγώ και τα παιδιά μου. Πιστεύω ότι ο Νότης ούτε αντιγράφεται ούτε εμφανισιακά ούτε φωνητικά», ανέφερε, παρόλα αυτά πολλές φορές τον έχουν περάσει για εκείνον στον δρόμο: «Με έχουν μπερδέψει και σε μαγαζί και στον δρόμο. Δεν το έχω παίξει ποτέ Νότης Σφακιανάκης».

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