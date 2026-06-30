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Οικονομάκου - Τσερέλα: Οι δύο ηχηρές απουσίες από την τελετή ανταλλαγής όρκων

Οικονομακου
clock 16:00 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δυο πρόσωπα συζητήθηκαν έντονα καθώς δεν ταξίδεψαν στην Πάρο για την ανταλλαγή όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Στο νησί δεν ταξίδεψε ούτε η Βάσω Λασκαράκη, μία από τις άλλοτε πιο στενές φίλες της ηθοποιο αλλά ούτε ο Νίκος Μουτσινάς, με τον οποίο η Αθηνά Οικονομάκου φαινόταν να διατηρεί εδώ και χρόνια μια ιδιαίτερα στενή σχέση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, η Βάσω Λασκαράκη αποφάσισε να διατηρεί επαφές με τον πρώην σύζυγο της Αθηνάς Οικονομάκου, μετά το διαζύγιο με την ηθοποιό το 2024.

Από την άλλη, δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που ο Νίκος Μουτσινάς δεν παρεβρέθηκε στην ανταλλαγή όρκων, ενώ με την Αθηνά Οικονομάκου συνεργάζονταν για χρόνια. 

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