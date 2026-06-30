Οικονομάκου - Τσερέλα: Οι δύο ηχηρές απουσίες από την τελετή ανταλλαγής όρκων

Δυο πρόσωπα συζητήθηκαν έντονα καθώς δεν ταξίδεψαν στην Πάρο για την ανταλλαγή όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.
Στο νησί δεν ταξίδεψε ούτε η Βάσω Λασκαράκη, μία από τις άλλοτε πιο στενές φίλες της ηθοποιο αλλά ούτε ο Νίκος Μουτσινάς, με τον οποίο η Αθηνά Οικονομάκου φαινόταν να διατηρεί εδώ και χρόνια μια ιδιαίτερα στενή σχέση.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, η Βάσω Λασκαράκη αποφάσισε να διατηρεί επαφές με τον πρώην σύζυγο της Αθηνάς Οικονομάκου, μετά το διαζύγιο με την ηθοποιό το 2024.
Από την άλλη, δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που ο Νίκος Μουτσινάς δεν παρεβρέθηκε στην ανταλλαγή όρκων, ενώ με την Αθηνά Οικονομάκου συνεργάζονταν για χρόνια.
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