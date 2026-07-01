Δώρα Χρυσικού: "Δούλευα ούσα άρρωστη, φαλακρή, με την τομή και ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ"

Η Δώρα Χρυσικού βρέθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και εξόμολογηθηκε πως την περίοδο που αρρώστησε και ο καρκίνος εμφανίστηκε στη ζωή της, ο σύντροφός της δεν εργαζόταν και καθόταν μονίμως σε έναν καναπέ, ενώ η ίδια δούλευε ούσα φαλακρή, με την τομή από την επέμβασή της.

«Είναι δύσκολο το να πρέπει να πεις σε έναν άνθρωπο που έχεις ζήσει οχτώ χρόνια από τη ζωή μου "Ξέρεις τι; Θέλω να σηκωθείς και να φύγεις". Από τα οχτώ χρόνια τα δύο ήταν άσχημα. Τα τέσσερα ήταν όταν εγώ αρρώστησα κι εγώ δούλευα και ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ. Κι εγώ έφερνα τα λεφτά στο σπίτι ούσα άρρωστη. Και δεν καταλάβαινα ότι αυτό ήταν πολύ βαρύ. Το μόνο που είχα τολμήσει να ψελλίσω είναι ότι "θα ήθελα να είχα έναν άνθρωπο που να μην χρειαστεί να δουλεύω για δύο, φαλακρή, με την τομή". Όμως θεωρούσα ότι με έναν τρόπο ήταν υποχρεώσή μου να το κάνω. Όταν πήγα στην ψυχοθεραπεύτρια, μου είπε "Να σου πω κάτι, θα έπρεπε να μπορείς να κάτσεις σε έναν καναπέ και να πεις ότι θα ήθελες αυτό το σπίτι να μπορεί να υφίσταται οικονομικά και χωρίς τη δική σου συνδρομή". Άρχισα, λοιπόν, σιγά σιγά να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι ακριβώς κανονικό και ότι με έναν τρόπο, ό,τι μου είχε δοθεί, το είχα δώσει πολλαπλώς πίσω, σε στήριξη, σε συμπαράσταση... στα πάντα. Κι εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι είμαι κι εγώ με έναν τρόπο, αλλιώς, κακοποιημένη. Και ότι, βέβαια, έχω κι εγώ ενδεχομένως κακοποιήσει τον άλλον άνθρωπο με έναν τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

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