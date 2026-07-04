Nόνη Δούνια: "Ήταν μεγάλη τιμή να γίνω κουμπάρα στον γάμο της Δανάης Μπάρκα"

Η Νόνη Δούνια έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και μίλησε για τη φιλία της με τη Δανάη Μπάρκα αλλά και την κουμπαριά τους.

«Ήταν πολύ ωραία, πολύ συγκινητικά. Αυθόρμητα όπως είναι και η ίδια η Δανάη. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να γίνω κουμπάρα στον γάμο της. Δεν το περίμενα, ήταν μια έκπληξη. Με τη Δανάη η φιλία μας δε γράφει πολλά χρόνια, αλλά είναι πολύ ισχυρή και χάρηκα πάρα πολύ που και επίσημα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε οικογένεια, γιατί στην καρδιά μου ήταν οικογένειά μου από την αρχή. Για μένα, εννοείται ότι λείπει από την τηλεόραση, γιατί είναι ένα πρόσωπο διαφορετικό από αυτά που είχαμε συνηθίσει», είπε χαρακτηριστικά.

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