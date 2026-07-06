Κρήτη: Τουρισμό έχουμε, αλλά τι χρήματα αφήνουν στην αγορά;

Εντυπωσιακή άνοδο στην επιβατική κίνηση τον Ιούνιο, ξεπερνώντας τα 1,43 εκατ. επιβάτες, κατέγραψε το αεροδρόμιο Ηρακλείου, ενώ η συνολική κίνηση του πρώτου εξαμήνου του έτους πλησίασε τα 5 εκατομμύρια επιβάτες. Η άνοδος αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις αφίξεις εξωτερικού, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 12.141 επιβάτες. Αντίθετα, η κίνηση εσωτερικού σημείωσε οριακή πτώση της τάξης του 1,5%.

Ωστόσο, η φετινή σεζόν στο νησί, εξελίσσεται με δύο τελείως διαφορετικές ταχύτητες: Από τη μία πλευρά, η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια «πετάει», από την άλλη όμως, οι επαγγελματίες του νησιού που σχετίζονται με τον τουρισμό, κάνουν λόγο για μια από τις πιο υποτονικές περιόδους των τελευταίων ετών, όσον αφορά στην κατανάλωση.

Η εικόνα είναι απογοητευτική ακόμα και σε εξόχως τουριστικές περιοχές της Κρήτης όπως η Χερσόνησος, όπου οι επαγγελματίες της περιοχής, περιγράφουν μια ιδιαίτερα υποτονική εικόνα στους δρόμους και στα καταστήματα, καθώς οι περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να παραμένουν μέσα στα ξενοδοχεία τους, αξιοποιώντας στο έπακρο τα πακέτα all inclusive που έχουν ήδη προπληρώσει.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης Γιώργος Πολιουδάκης μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη τόνισε ότι η εικόνα σε όλο το νησί είναι απογοητευτική, με παράπονα τόσο από εμπόρους όσο και από εστιάτορες ότι οι πολλοί, ομολογουμένως επισκέπτες, δεν αφήνουν χρήματα στις επιχειρήσεις. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση και στο υπόλοιπο της σεζόν, τα λουκέτα είναι δεδομένα, προμηνύοντας έναν δύσκολο χειμώνα.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, με πολλές επιχειρήσεις να ρίχνουν τις τιμές, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες.

Το 2023 ήταν η τελευταία "καλή" χρονιά για τον τουρισμό μας, όσον αφορά την κατανάλωση, είπε στο Ράδιο Κρήτη ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κυριάκος Κώτσογλου. Ενδεικτικό είναι ότι το 2023 τα χρήματα που ξόδευαν κατά μέσο όρο οι επισκέπτες ήταν 980 ευρώ, ενώ το 2025 το ποσό σημείωσε ραγδαία πτώση, μόλις 690 ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει συρρίκνωση της κατά κεφαλήν δαπάνης. Κάτι που φαίνεται και στις ειπράξεις: Από τα 4,7 δισ. ευρώ ...πέσαμε στα 3,7 δισ. ευρώ.

Οι ελπίδες εναποτίθενται στις επόμενες εβδομάδες και στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν...

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