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BUSINESS

Σπουδές στην Κύπρο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι φοιτητές πριν επιλέξουν πανεπιστήμιο. Εκδήλωση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Κρήτη

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εγκαινιάζει Παράρτημα της Ιατρικής Σχολής του στη Γερμανία
clock 14:05 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η επιλογή σπουδών είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις στη ζωή ενός νέου ανθρώπου. Πέρα από το πρόγραμμα σπουδών, οι μαθητές και οι οικογένειές τους αναζητούν σήμερα ένα πανεπιστήμιο που να προσφέρει σύγχρονες υποδομές, διεθνείς προοπτικές, υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών και ουσιαστικές επαγγελματικές ευκαιρίες μετά την αποφοίτηση.

Με στόχο να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα των υποψηφίων φοιτητών από την Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση στη Ρόδο.

Ημερομηνία

Ώρα

Χώρος Διεξαγωγής

Δήλωση Συμμετοχής

Τρίτη 7 Ιουλίου 2026

19:00

Ξενοδοχείο GDM MEGARON

ΕΔΩ

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για δημοφιλείς κλάδους σπουδών όπως Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική, Ψυχολογία, Νομική, Πληροφορική και Επιστήμες Υγείας, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες που προσφέρει η φοιτητική ζωή στην Κύπρο.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα που απασχολούν τους γονείς και τους μαθητές, όπως η φοιτητική στέγαση, οι υποτροφίες, οι διαδικασίες εισδοχής και οι επαγγελματικές προοπτικές.

Οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να συνομιλήσουν με εξειδικευμένους συμβούλους και να λάβουν εξατομικευμένες απαντήσεις για τα ακαδημαϊκά τους σχέδια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

18:30-19:00

Προσέλευση

19:00

Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

19:45-20:15

Συζήτηση – Ερωτήσεις

19:00-21:00

Πληροφορίες – Υποβολή αιτήσεων

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα ελληνικά. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο [email protected]   

 

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