Κλειστά παντζούρια το καλοκαίρι: Μειώνουν την ανάγκη για χρήση κλιματιστικού; Τι δείχνουν οι μελέτες

Τις ημέρες του καύσωνα, μία από τις πιο διαδεδομένες συμβουλές για να διατηρείται το σπίτι δροσερό είναι να παραμένουν κλειστά τα παντζούρια, τα ρολά ή οι περσίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πρόκειται για μια απλή πρακτική που, σύμφωνα με ειδικούς, μπορεί να περιορίσει την υπερθέρμανση των εσωτερικών χώρων και να μειώσει την ανάγκη για συνεχή χρήση του κλιματιστικού.

Η βασική αιτία είναι η ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται από τα παράθυρα. Όταν οι ακτίνες του ήλιου περνούν μέσα από το τζάμι, μετατρέπονται σε θερμότητα, αυξάνοντας σημαντικά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπιτιού. Με το κλείσιμο των παντζουριών ή άλλων μέσων σκίασης, περιορίζεται η είσοδος της θερμότητας και ο χώρος παραμένει πιο δροσερός για περισσότερες ώρες.

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Η αποτελεσματικότητα της σκίασης επιβεβαιώνεται από πλήθος ερευνών και τεχνικών εκθέσεων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, ορισμένα συστήματα σκίασης μπορούν να μειώσουν έως και 60% τη θερμότητα που εισέρχεται από τα παράθυρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αντίστοιχα, το Lawrence Berkeley National Laboratory επισημαίνει ότι τα εξωτερικά μέσα σκίασης, όπως παντζούρια και ρολά, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, καθώς εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία πριν αυτή φτάσει στο τζάμι.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στην εξωτερική και την εσωτερική σκίαση. Τα εξωτερικά παντζούρια και ρολά προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία, ενώ οι εσωτερικές κουρτίνες και περσίδες συμβάλλουν επίσης στη μείωση της θερμοκρασίας, αλλά σε μικρότερο βαθμό, αφού η θερμότητα έχει ήδη περάσει από το παράθυρο.

Το Εθνικό Εργαστήριο Βορειοδυτικού Ειρηνικού (PNNL) αναφέρει ότι ακόμη και οι εσωτερικές λύσεις σκίασης μπορούν να περιορίσουν τη θερμική επιβάρυνση, να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να βελτιώσουν την άνεση μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια ακραίων θερμοκρασιών.

Η σημασία της σκίασης αναγνωρίζεται και από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία BUILD UP, η οποία επισημαίνει ότι ο περιορισμός της ηλιακής ακτινοβολίας αποτελεί βασικό μέτρο για την αποφυγή της υπερθέρμανσης των κτιρίων και τη μείωση της χρήσης κλιματισμού τους θερινούς μήνες.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι και το συμπέρασμα μελέτης που δημοσιεύθηκε το 2024 στο επιστημονικό περιοδικό Architecture. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι σκιασμένες επιφάνειες μπορούσαν να εμφανίζουν θερμοκρασία έως και 7 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη σε σχέση με εκείνες που ήταν εκτεθειμένες απευθείας στον ήλιο.

Παρότι τα κλειστά παντζούρια δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως το κλιματιστικό κατά τη διάρκεια έντονων καυσώνων, συμβάλλουν σημαντικά στην επιβράδυνση της αύξησης της θερμοκρασίας μέσα στο σπίτι, ιδιαίτερα όταν τα παράθυρα έχουν νότιο ή δυτικό προσανατολισμό.

Η αποτελεσματικότητα αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν η σκίαση συνδυάζεται με νυχτερινό αερισμό, καλή θερμομόνωση και ανοιχτόχρωμες εξωτερικές επιφάνειες, περιορίζοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος λειτουργίας του κλιματιστικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Παγκράτι: Θρίλερ με νεκρό άνδρα που βρέθηκε τυλιγμένος σε σεντόνια – Προσήχθη ο αδελφός του

Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα από τον Σεπτέμβριο

Παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό η Κρήτη - Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική