Βουλή: Μετωπική Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη την Παρασκευή για την ακρίβεια

Μπρα ντε φερ Μητσοτάκη – Ανδρουλακη στη Βουλή την Παρασκευή (10/7).

Εκτός απροόπτου ο πρωθυπουργός θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, ωστόσο είναι πιθανό η συζήτηση να ξεφύγει από τα στενά όρια της επίκαιρης ερώτησης – σε μια εβδομάδα που έχει εξελίξεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών: την προσφυγή στον Άρειο Πάγο του Αντώνη Σαμαρα, την προγραμματισμένη για την Τέταρτη συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής (για αποφάσεις σχετικά με την κλήση ή μη των Ταλ Ντιλιαν και Γρηγόρη Δημητριαδη) κλπ.

Ήδη για την αίτηση του Σαμαρά στον Άρειο Πάγο με την οποία ζητάει «πλήρη διερεύνηση» της παγίδευσης του με Predator το ΠΑΣΟΚ είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργος έκανε με καθυστέρηση το «αυτονόητο καθήκον» του και ταυτόχρονα κάρφωσε το Μαξίμου λέγοντας ότι «ο κ. Μαρινακης είπε ευθαρσώς ότι η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια το 2023 συνιστά συναίνεση στην ομερτά».

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