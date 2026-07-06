ΒΟΑΚ: Νέα παρέμβαση 26 τουριστικών και επαγγελματικών φορέων της Κρήτης προς τον Δήμα

Εστάλη επιστολή των Τουριστικών και Επαγγελματικών Φορέων της Κρήτης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστο Δήμα, σχετικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει από την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του ΒΟΑΚ και την ανάγκη άμεσης παρέμβασης και συντονισμού των εμπλεκομένων.

Αναλυτικά η επιστολή

«Αξιότιμε κ. Δήμα,

Στις 20.05.2026 σας απεστάλη επιστολή από 26 φορείς της Κρήτης, με την οποία ζητούσαμε τη δική σας παρέμβαση προκειμένου να υπάρξει συντονισμός και συνεργασία με τους κατασκευαστές του ΒΟΑΚ.

Όπως σας επισημάναμε τότε, από την εξέλιξη των εργασιών προκύπτουν σημαντικά προβλήματα για τον τουρισμό και την οικονομική ζωή του τόπου, τα οποία θα μπορούσαν να περιοριστούν μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο, συνεργασία και αμοιβαία κατανόηση.

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι, έξι εβδομάδες μετά την αποστολή της επιστολής, δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση εκ μέρους σας, ούτε καν μια απάντηση προς τους 26 φορείς που εκπροσωπούν το συντριπτικό κομμάτι της κοινωνίας και της οικονομίας της Κρήτης.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τον αυξημένο φόρτο εργασίας και τις υποχρεώσεις της περιόδου. Ωστόσο, η πλήρης απουσία ανταπόκρισης δημιουργεί εύλογη απογοήτευση και έντονη δυσαρέσκεια, κάτι που δεν εξυπηρετεί κανέναν, ιδιαίτερα όταν όλοι μας έχουμε κοινό στόχο την υλοποίηση ενός έργου ζωτικής σημασίας για την Κρήτη: την κατασκευή του δρόμου που όλοι οραματιζόμαστε.

Σας υπενθυμίζουμε, λοιπόν, ότι η συγκεκριμένη εκκρεμότητα παραμένει ανοιχτή και απαιτεί τη δική σας προσωπική παρέμβαση και διευθέτηση.

Οι 26 φορείς που συνυπογράφουν την επιστολή εκφράζουν συλλογικά τις αγωνίες και τις ανάγκες της κρητικής κοινωνίας και δεν είναι δυνατόν να παραμένουν χωρίς ενημέρωση ή διάλογο.

Ελπίζουμε ότι η παρούσα ευγενική υπενθύμιση θα τύχει της προσοχής σας και θα οδηγήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Οι Τουριστικοί και ΕπαγγελματικοίΦορείς της Κρήτης

Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου,

Ένωση Ξενοδόχων Χανίων,

Ένωση Ξενοδόχων Ρεθύμνου,

Ένωση Ξενοδόχων Σητείας,

Ένωση Ξενοδόχων Ιεράπετρας,

Ένωση Ξενοδόχων Αγίου Νικολάου,

Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης,

Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων,

Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων

Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων και Δίκυκλων,

Σύλλογος Ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και δίκυκλων “ Ηνίοχος ”,

Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Νομού Χανίων “ ΑΠΤΕΡΑ ”,

Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης,

Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων της Π.Ε. Ρεθύμνου,

Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης,

Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας.

Σύλλογος Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων & Δωματίων Σητείας(ΕΣΤΙΑ)

Σύλλογος Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων-Διαμερισμάτων Μακρύ Γιαλού.

Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Ιτάνου.

Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης

Σύλλογοι Εστίασης και Καταστημάτων Νομού Ηρακλείου

Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης

ΕΒΕΝΗ -Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου

Σωματείο ΞενοδοχοϋπαλλήλωνΝομούΗρακλείου

Σωματείο Οδηγών Τουριστικών ΛεωφορείωνΚρήτης (ΕΡΜΗΣ)»

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Σε απόγνωση για τα πρόστιμα αυθαιρέτων - Ζητούν επαναφορά της ρύθμισης για την κατηγορία 5

Κρήτη: Νεκρός 33χρονος Ανθυποσμηναγός - Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο