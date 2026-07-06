Τουρκική σφήνα στον IMEC με την αναβίωση του σιδηροδρόμου Hejaz. του Νότη Μαριά*

Τουρκική σφήνα στον IMEC με την αναβίωση του σιδηροδρόμου Hejaz επιχειρεί η Άγκυρα στην μετα-Ορμούζ εποχή.

«Οι πρώτες ιδέες για την κατασκευή ενός σιδηροδρόμου στην περιοχή Hejaz χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα. Το 1864, ο Γερμανοαμερικανός μηχανικός Zimpel έκανε μια προσφορά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα και τη Δαμασκό» (https://directus.gr 25/12/2024).

Τελικά ο σιδηρόδρομος Hejaz δρομολογήθηκε από τον σουλτάνο Abdulhamid II την 1η Σεπτεμβρίου 1900 και εκτεινόταν από τη Δαμασκό έως τη Medina, τέθηκε δε σε λειτουργία την 1η Σεπτεμβρίου 1908. Ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο δέχθηκε πολλές επιθέσεις από τους Άραβες αντάρτες την εποχή του Λώρενς της Αραβίας, κατά το χρονικό διάστημα 1916-1918.

Με τα στενά του Ορμούζ να έχουν κλείσει, στα μέσα Απριλίου 2026 «η Τουρκία, η Συρία και η Ιορδανία συμφώνησαν να εκσυγχρονίσουν και να επανασυνδέσουν τα σιδηροδρομικά τους δίκτυα, με στόχο την αναβίωση του ιστορικού σιδηροδρόμου Χετζάζ, θέτοντας τις βάσεις για έναν μεταφορικό διάδρομο που θα μπορούσε να εκτείνεται από τη νότια Ευρώπη έως τον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας» (www.energia.gr 17/4/2026).



Κατόπιν στις 9 Ιουνίου 2026 υπογράφτηκε στο Ριάντ Μνημόνιο Κατανόησης Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας για την αναβίωση του σιδηροδρόμου Hejaz με προοπτική σύνδεσης μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό (www.dailysabah.com 15/6/2026).

Στο μνημόνιο προβλέπεται η «δημιουργία ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού διαδρόμου που θα συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, μέσω της Ιορδανίας και της Συρίας, ενισχύοντας τις εμπορικές και μεταφορικές διασυνδέσεις στη Μέση Ανατολή» (https://voicenews.gr 9/6/2026).



Μάλιστα «η νέα σιδηροδρομική γραμμή θα μπορούσε στο μέλλον να επεκταθεί έως το Ομάν, προσφέροντας πρόσβαση στον Ινδικό Ωκεανό και δημιουργώντας έναν εναλλακτικό εμπορικό διάδρομο για τη διακίνηση αγαθών».

Με τον τρόπο αυτόν η Τουρκία επιχειρεί να διεμβολίσει κυριολεκτικά τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μ.Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) που δρομολογήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2023 στο Νέο Δελχί με την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ινδία, ΕΕ, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (www.notismarias.gr 12/11/2023).

Άλλωστε από την πρώτη στιγμή ανακοίνωσης της δημιουργίας του ΙΜΕC που θα συνέδεε την Ινδία με την Ευρώπη μέσω Βομβάης και Πειραιά παρακάμπτοντας την Τουρκία, η Άγκυρα εξέφρασε με κατηγορηματικό τρόπο την πλήρη αντίθεσή της.



Έτσι αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας για τον IMEC ο Ερντογάν ο οποίος βρισκόταν στο Νέο Δελχί για τη Σύνοδό Κορυφής των G-20 μαινόμενος αντέδρασε ως εξής: «Λέμε ότι δεν υπάρχει διάδρομος χωρίς την Τουρκία.

Η Τουρκία είναι μια σημαντική βάση παραγωγής και εμπορίου. Η πιο βολική γραμμή για την κυκλοφορία από τα ανατολικά προς τα δυτικά πρέπει να διέρχεται από την Τουρκία» (https://www.newarab.com 12/9/2023).



Με τη σειρά του στις 15 Σεπτεμβρίου 2023 ο Χακάν Φιντάν αναφερόμενος στον IMEC αφού είπε «εμείς, σε ένα σημείο όπου συγκλίνουν τρεις ήπειροι, είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε σχέδιο που προωθεί τη συνεργασία» στη συνέχεια εξαπολύοντας απειλητικά βέλη δήλωσε με νόημα: «Ωστόσο, πρέπει να γίνει γνωστό ότι στην περιοχή μας, η αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία των διαδρόμων ενέργειας και μεταφορών χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας δεν είναι δυνατή» (https://www.aa.com.tr 15/9/2023).

Η συνέχεια λοιπόν επί της οθόνης με την κόντρα ανάμεσα στους θιασώτες του IMEC και του νέου σιδηροδρόμου Hejaz.

* Νότης Μαριάς - Καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής και Βουλευτής Ηρακλείου

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