Μπιλ Γκέιτς: «Σε 20 χρόνια η AI θα "σβήσει" τον καπιταλισμό που ξέρουμε»

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Ο Μπιλ Γκέιτς προβλέπει ότι σε 20 χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα αλλάξει τόσο ριζικά την αγορά εργασίας, που το παραδοσιακό καπιταλιστικό μοντέλο δεν θα επαρκεί πλέον για να εξηγήσει ή να διαχειριστεί την παγκόσμια οικονομία. Η τοποθέτησή του αυτή ανοίγει έναν νέο κύκλο συζητήσεων για την ανάγκη αναδιαμόρφωσης των οικονομικών και κοινωνικών δομών.

Η AI θα αναλάβει καθήκοντα που σήμερα απαιτούν υψηλή εξειδίκευση, μεταβάλλοντας τη ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό. Τα συστήματα AI θα καλύψουν μεγάλα κενά σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η βιομηχανία. Αναμένεται σημαντική μείωση των ωρών εργασίας για τους ανθρώπους και δυνατότητα για πολύ νωρίτερη συνταξιοδότηση.

Το τρέχον οικονομικό πλαίσιο δεν θα μπορεί να διανείμει δίκαια τον πλούτο, καθώς η παραγωγή θα αποδεσμευτεί σε μεγάλο βαθμό από την ανθρώπινη εργασία.Ευρύτερες Προειδοποιήσεις από την Κοινότητα της AIΗ θέση του Γκέιτς συμβαδίζει με τις ανησυχίες και άλλων ηγετικών μορφών της τεχνολογίας

Αναλυτές προειδοποιούν ότι τα κέρδη θα συγκεντρώνονται σε όσους κατέχουν τα συστήματα AI, υποβαθμίζοντας την αξία της εργασίας. Έχει αναφερθεί στην ανάγκη εισαγωγής νέων μοντέλων οικονομικής ενίσχυσης των πολιτών. Ο Τζέφρι Χίντον υπογραμμίζει τους κινδύνους μαζικής ανεργίας και την ανάγκη για ριζικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, όπως το Καθολικό Βασικό Εισόδημα.

Παρά την αισιοδοξία για την παραγωγικότητα, η μετάβαση ενέχει σημαντικές αβεβαιότητες. Η πλήρης αντικατάσταση ανθρώπων σε χειρωνακτικά ή τεχνικά επαγγέλματα (π.χ. κατασκευές, καθαριότητα) εντός 20ετίας παραμένει αβέβαιη λόγω κόστους και νομοθεσίας. Η εκρηκτική άνοδος της AI απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας και νερού για την ψύξη των data centers.Αναδιανομή Πλούτου: Οι κυβερνήσεις θα κληθούν να βρουν νέους τρόπους φορολόγησης της αυτοματοποιημένης παραγωγής για να στηρίξουν τα κοινωνικά κράτη.

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