Αυγενάκης: Ζητά ενιαία εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας στην εκτός σχεδίου δόμηση

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Την ανάγκη να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας σε όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας, με στόχο την προστασία της ασφάλειας δικαίου, της ιδιωτικής περιουσίας και της αναπτυξιακής προοπτικής της Κρήτης, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Βουλευτής Ν. Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και πρ. Υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης, καταθέτοντας Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου.

Στην Ερώτησή του επισημαίνει ότι, σύμφωνα με διαμαρτυρίες πολιτών, μηχανικών και επαγγελματικών φορέων, έχουν διαμορφωθεί διαφορετικές πρακτικές ως προς την εφαρμογή της ίδιας πολεοδομικής νομοθεσίας από Υπηρεσία Δόμησης σε Υπηρεσία Δόμησης, με αποτέλεσμα όμοιες περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανά περιοχή.

Ανάγκη ενιαίας εφαρμογής των κανόνων

Όπως αναφέρεται, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών εκτός σχεδίου παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, ενώ σε άλλες περιοχές της Κρήτης αντίστοιχες άδειες εξακολουθούν να εκδίδονται. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογη ανασφάλεια στους ιδιοκτήτες, στους μηχανικούς και στους επαγγελματίες του τεχνικού κλάδου.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στην Ερώτηση, οι διαφορετικές προσεγγίσεις συνδέονται με την ερμηνεία της πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκτός σχεδίου δόμηση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την παροχή σαφών κατευθύνσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλη τη χώρα.

Σημαντικές προεκτάσεις για την Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο

Ο Λευτέρης Αυγενάκης επισημαίνει ακόμη ότι το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη και ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπου η οικοδομική δραστηριότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, συνδέεται με την τουριστική ανάπτυξη, την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας και τη δραστηριότητα εκατοντάδων επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Για τον λόγο αυτό κρίνεται σημαντικό να υπάρξει έγκαιρη αποσαφήνιση του πλαισίου, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία συνθηκών αβεβαιότητας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής.

Τα ερωτήματα προς το Υπουργείο

Με την Ερώτησή του ο Λευτέρης Αυγενάκης ζητά να πληροφορηθεί:

• αν προτίθεται το Υπουργείο να εκδώσει ερμηνευτική εγκύκλιο ή άλλη διοικητική οδηγία για την ενιαία εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας από όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης,

• αν εξετάζεται μεταβατική ή νομοθετική ρύθμιση για τη διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεων οικοδομικών αδειών εκτός σχεδίου,

• αν υπάρχει καταγραφή των υποθέσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα ανά Υπηρεσία Δόμησης,

• καθώς και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των πρωτοβουλιών του Υπουργείου για την οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της οικοδομικής δραστηριότητας.