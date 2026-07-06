Και επίσημα στους Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Οριστικά παρελθόν από τους Μιλγουόκι Μπακς αποτελεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς ολοκληρώθηκε και τυπικά η ανταλλαγή του στους Μαϊάμι Χιτ.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων είχε επιτευχθεί σε επίπεδο αρχικής συμφωνίας από τις 22 Ιουνίου, ωστόσο η ανταλλαγή επισημοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ιστορικής διαδρομής 13 ετών του Έλληνα σούπερ σταρ στο Μιλγουόκι.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι Χιτ απέκτησαν τον Αντετοκούνμπο και τον Μπόμπι Πόρτις Τζούνιορ, δύο παίκτες που συνέβαλαν καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ το 2021, καθώς και του NBA Cup το 2024.

Ο Αντετοκούνμπο αποχωρεί από τους Μπακς ως ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου, έχοντας καταρρίψει σχεδόν όλα τα σημαντικά ρεκόρ της ομάδας. Στη διάρκεια της καριέρας του αναδείχθηκε δύο φορές πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της κανονικής περιόδου, κατέκτησε το βραβείο του MVP στο NBA Cup, αναδείχθηκε MVP σε All-Star Game, ενώ τιμήθηκε και ως κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς.

Από την πλευρά τους, οι Μπακς εξασφάλισαν ένα σημαντικό πακέτο ανταλλαγμάτων, αποκτώντας τους Κασπάρας Γιακουτσιόνις, Κελ'ελ Γουέρ, Νέιτ Έιμεντ (Νο13 του ντραφτ 2026), Τάιλερ Χίρο και Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ, καθώς και το δικαίωμα ανταλλαγής επιλογής πρώτου γύρου στο ντραφτ του 2030, μία επιλογή πρώτου γύρου χωρίς προστασία για το 2031, ακόμη μία αντίστοιχη για το 2033 και μία επιλογή δεύτερου γύρου για το ντραφτ του 2033.