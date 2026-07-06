Δήμος Χερσονήσου: Εκλογή νέου Προεδρείου και νέας Δημοτικής Επιτροπής

Νέο προεδρείο και νέα Δημοτική Επιτροπή εξέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χερσονήσου, στο πλαίσιο της 16ης Ειδικής Συνεδρίασης του. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το Σώμα επανεξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τον Βαγγέλη Κοκοδρούλη, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του στο έργο και τη θεσμική του παρουσία. Ομόφωνα εξελέγησαν επίσης ο Γιώργος Χειρακάκης ως Αντιπρόεδρος και ο Σπύρος Μαραγκάκης ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης συνεχάρη το απερχόμενο και το νέο προεδρείο, εκφράζοντας τις ευχές του για μια δημιουργική θητεία, με δύναμη, υγεία και συνεργασία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Από την πλευρά του, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Κοκοδρούλης ευχαρίστησε θερμά το Σώμα για την εμπιστοσύνη, τονίζοντας ότι θα ασκεί τα καθήκοντά του με σεβασμό σε όλες τις παρατάξεις, προσήλωση στη νομιμότητα και στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην εκλογή της νέας Δημοτικής Επιτροπής, με μυστική ψηφοφορία της οποίας τακτικά μέλη εκλέχθηκαν:

Από την πλειοψηφία

1. Δημήτρης Μπάτσης.

2. Μανόλης Πλευράκης.

3. Τηλέμαχος Ροδιτάκης.

4. Βαγγέλης Χατζάκης.

Από την μειοψηφία

1. Μανόλης Καλαϊτζάκης.

2. Γιάννης Σέγκος.

Ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν:

Από την πλειοψηφία

1. Γιώργος Μαστοράκης.

2. Σπύρος Μακράκης.

3. Γιάννης Μαυροφοράκης.

4. Νίκος Σταυρουλάκης.

Από την μειοψηφία

1. Νίκος Φαζάκης.

2. Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η επιτροπή θα επιλέξει τον Αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών της με φανερή ψηφοφορία.

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