Θα έμπαιναν στο αεροπλάνο με εκατοντάδες κούτες λαθραία τσιγάρα

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Στελέχη του Τελωνείου στο Αεροδρόμιο της Πάφου προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων επιβατών, οι οποίοι επιχείρησαν να ταξιδέψουν για το Λονδίνο έχοντας στις αποσκευές τους μεγάλες ποσότητες αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων.

Πρόκειται για δύο Βρετανούς, ηλικίας 25 και 24 ετών, και δύο Δανές, ηλικίας 23 και 22 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, λίγο πριν από την επιβίβασή τους στην πτήση.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους βρέθηκαν συνολικά 201 κούτες τσιγάρων, δηλαδή 40.200 τσιγάρα, καθώς και 195 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο, συνολικού βάρους 9 κιλών και 750 γραμμαρίων. Τα προϊόντα δεν έφεραν τις προβλεπόμενες προειδοποιητικές σημάνσεις ούτε τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας, γεγονός που έδειχνε ότι ήταν αδασμολόγητα.

Οι τέσσερις επιβάτες συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν.

Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού αποδέχθηκαν εξώδικο συμβιβασμό, καταβάλλοντας συνολικά 13.400 ευρώ. Τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα καταστραφούν σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.

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